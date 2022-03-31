300億元租金補貼專案有啥料？ 蘇貞昌一張圖說分明

行政院長蘇貞昌今（31）日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，並在一張圖簡單說明本次專案的重點內容，包括放寬申請門檻、增加補助比例，針對35歲以下單身青年、婚育家庭、弱勢族群，有兩到八成的加碼補貼。

行政院院會今日拍板通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，將該專案每年經費，從57億元大幅提升至300億元。蘇揆在臉書表示，今年10月，政府將投入300億，擴大租金補貼，讓租屋族得到最實質的幫助。

對於該專案的概要內容，蘇揆說明，今年7月開始受理、10月開始入帳，補貼對象將一舉從現在的 12 萬戶提高到 50 萬戶。

蘇揆說，為了減輕更多國人同胞的租金負擔，本次專案也特別放寬申請門檻、增加補助比例，針對 35 歲以下單身青年、婚育家庭、弱勢族群，更有二至八成的加碼補貼。

蘇揆也提醒，房客用租賃契約就可以自行上網申請，而參加租金補貼的房東，則可以享有比照自用住宅的稅賦優惠。請房客安心申請，一同減低租屋負擔。

蘇揆最後強調，蔡總統上任以來，政府將經濟成長向全民共享，包括連年增加基本工資、為育兒家庭增加津貼，也推出史上最大規模的大減稅，現在透過擴大租金補貼，持續為大家「加薪、減稅、增福利」。