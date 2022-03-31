去年國人整體生活滿意度下降 40~49歲降最多

主計總處國情統計通報資料顯示，2021年國人整體生活滿意度85.9%，較2020年下降1.7個百分點，而2017年至2021年滿意度則介於83.8%~87.6%之間。

若按性別觀察，2021年男性滿意度85.7%，相較女性的86.1%並無顯著差異，與2020年相較，女性下降2.6個百分點，降幅略高於男性下降的0.8個百分點，而近五年性別差距，除2019年男略高於女0.6個百分點外，其餘年度女性均高於男性，差距介於0.4個百分點~5.8 個百分點之間。

按年齡別觀察，2021年滿意度大致呈現U型分布，以18-29歲及65歲以上年齡組約九成較高，40-64歲約介於82%~83%相對較低，與2020年相較，除65歲以上上升2.4個百分點外，其餘年齡組均下降，其中又以40-49歲下降5.1個百分點較多。

依教育程度觀察，2021年各級別滿意度均逾八成，以「研究所」程度者90.1%居首， 其次為「大學」88.1%，「高中(職)」及 「國中」分別為83.6%及83.9%相對較低，與2020年相較，僅「小學以下」上升7.3個百分點，其餘級別均下降，其中又以「專科」下降5.6個百分點較多。

按婚姻狀況觀察，2021年以「未婚」者滿意度87.4%最高，「有配偶或同居」86.1%次之，「離婚或分居」76.4%最低，與 2020年相較，僅「離婚或分居」滿意度上升 1.7 個百分點，其餘婚姻狀況均下降，其中又 以「喪偶」下降 3.4 個百分點較多。