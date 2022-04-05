台灣第一家! 王道銀行Mastercard卡友 刷卡也能知道消費碳排放

王道銀行舉辦消費碳排放明細及低碳生活卡記者會，串聯24家友善環境的社會企業與B型企業共襄盛舉。 圖／王道銀行提供

王道銀行日前推出「刷卡消費碳排放明細」功能，為台灣首家、更是全亞太地區首家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器功能的銀行，只要是王道銀行萬事達卡（Mastercard）卡友，不論新舊戶，即可在網銀或app上查詢消費購買商品的碳排放量，消費者可以知道吃一頓晚餐、買一雙鞋，其生產過程中平均對環境造成多少碳排放量，進而進一步選擇消費、降低碳排放。同時，王道銀行還推出活存加碼、低碳生活卡等號召消費者共同減碳的優惠，成為台灣銀行中首家提倡消費碳排放意識的銀行。

王道銀行導入萬事達卡的碳足跡計算器功能，藉由API串接萬事達卡大數據資料庫，可依據購買的產品服務項目與金額，估算消費者每一筆刷卡消費所產生的碳排放量。即日起，只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，皆可免費於王道銀行網銀、app中開啟「消費碳排放明細」功能，開啟後將可看到每一筆消費的碳排放量與累積碳排放量；此外，為鼓勵消費者將減碳化為行動，王道銀行更推出減碳享活存加碼活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於今年底前每月至少一筆一般刷卡消費、且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年一月起整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。

此外，王道銀行更推出「低碳生活卡」，也是台灣首家與亞太地區首家推出由平均每元碳排放量決定現金回饋比例的銀行。低碳生活卡除了可享王道銀行一般卡友的國內外不限通路1%現金回饋無上限之外，在開啟消費碳排放明細功能之後，只要當月至少一筆一般刷卡消費、且該月平均每元碳排放量低於8公克，該月即可自動享現金回饋加碼，鼓勵消費者用更少的碳排放量得到更高的現金回饋；符合上述加碼資格者，國內一般刷卡消費新台幣兩萬元內可享現金回饋提高至1.5%，國外一般刷卡消費則不限金額均享現金回饋提高至1.5%。

王道銀行低碳生活卡合作綠色商店共24家，可獲得專屬優惠折扣以及4.22%現金回饋。 圖／王道銀行提供

低碳生活卡除了可依碳排放量享有不同現金回饋之外，更是首創結合24家社會企業與B型企業共同倡導低碳生活的優惠簽帳卡，可享有包括：仁舟淨塑、可樂穀、甘馧茶飲、台灣好漁、果嶼、芙彤園、格外農品、鹿窯菇事、源天然、德朱利斯、綠然、樂芽、點點善、講茶、繭裹子、直接跟農夫買、茶籽堂、掌生穀粒、綠藤生機、2021社會企業、艾瑪絲、勝利廚房、陽光伏特家、鮮乳坊等友善環境的綠色商店折扣，只要持低碳生活卡於上述24家友善社會與環境的商店消費，即可享各店家9折、95折或滿額贈禮等不同低碳生活卡專屬優惠，並還可自動享王道銀行額外加碼4.22%現金回饋，加計店家優惠與王道銀行簽帳卡原1%現金回饋，消費者最高可享85折優惠。