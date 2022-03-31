未登記工廠納管大限已過 初估還有2,000家未申請

《工廠管理輔導法》納管大限已過，經濟部中部辦公室今（31）日表示，目前掌握最新的未納管工廠數量約兩千件，但因為地方政府仍需要再盤查，最精確數字還有待釐清，但也不會超過4月底。另外，中辦也宣布1,667座優先查處的疑似未登記工廠統計，將會交由地方政府優先調查。

中部辦公室郭坤明表示，農地工廠困擾幾十年。工輔法經過大修後，廠商都邁向合法化輔導，沒有申請納管應該要依法查處。他說，申請納管家數近期爆量，從過去每週約4、500件呈現倍數成長，約1、2,000件，甚至在3月21日最後一天截止日創下4,000多件高峰。

郭坤明強調，目前工廠管理輔導法及相關子法皆已完備，各地方政府執行輔導相關作業有法源依據，每年也有穩定經費來源，納管輔導金及營運管理金共有24億元，其中最多是台中市6億元、彰化縣5.5億元、高雄市2.8億元。

根據統計，全台約有4.5萬家未登記工廠，截至目前為止，已有3.3萬家申請納管、7392家取得特登、47家已合法。未登記工廠若要合法化，必須按照進度一步一步走，否則將喪失資格，面臨勒令停工或斷水斷電或拆除。

但郭坤明也提到，針對縣市政府所提出的都市計畫變更及區段徵收計畫，因為牽涉到後續地上物拆遷補償計畫，經濟部有要求地方政府向中央專案申請，並提出相關範圍及工廠清冊，就可以不適用工輔法。

然而，無論是都市計畫變更或是區段徵收都是曠日廢時，是否擔心變成地方政府保護未登記工廠的「保護傘」，郭坤明表示，相關計畫都會有實施期程，認為若是先動用工輔法處理，可能造成後續補償的爭議，認為還是要尊重地方計畫。