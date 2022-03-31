快訊

幸運兒是你嗎？1-2月發票中獎清冊公布 僅花7元中千萬

柯文哲上台唱歌未戴口罩 北市衛生局確定開罰

未登記工廠納管大限已過 初估還有2,000家未申請

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

《工廠管理輔導法》納管大限已過，經濟部中部辦公室今（31）日表示，目前掌握最新的未納管工廠數量約兩千件，但因為地方政府仍需要再盤查，最精確數字還有待釐清，但也不會超過4月底。另外，中辦也宣布1,667座優先查處的疑似未登記工廠統計，將會交由地方政府優先調查。

中部辦公室郭坤明表示，農地工廠困擾幾十年。工輔法經過大修後，廠商都邁向合法化輔導，沒有申請納管應該要依法查處。他說，申請納管家數近期爆量，從過去每週約4、500件呈現倍數成長，約1、2,000件，甚至在3月21日最後一天截止日創下4,000多件高峰。

郭坤明強調，目前工廠管理輔導法及相關子法皆已完備，各地方政府執行輔導相關作業有法源依據，每年也有穩定經費來源，納管輔導金及營運管理金共有24億元，其中最多是台中市6億元、彰化縣5.5億元、高雄市2.8億元。

根據統計，全台約有4.5萬家未登記工廠，截至目前為止，已有3.3萬家申請納管、7392家取得特登、47家已合法。未登記工廠若要合法化，必須按照進度一步一步走，否則將喪失資格，面臨勒令停工或斷水斷電或拆除。

但郭坤明也提到，針對縣市政府所提出的都市計畫變更及區段徵收計畫，因為牽涉到後續地上物拆遷補償計畫，經濟部有要求地方政府向中央專案申請，並提出相關範圍及工廠清冊，就可以不適用工輔法。

然而，無論是都市計畫變更或是區段徵收都是曠日廢時，是否擔心變成地方政府保護未登記工廠的「保護傘」，郭坤明表示，相關計畫都會有實施期程，認為若是先動用工輔法處理，可能造成後續補償的爭議，認為還是要尊重地方計畫。

地方政府 都市計畫

延伸閱讀

台南空品橘變紅色警示 啟動降載減排應變

高雄+2確診 化學工廠職場群聚匡列居隔轉陽

政策急轉彎！　Renault Group宣布暫停俄羅斯工廠生產作業

高市小型化工廠群聚案疑領班先中鏢 感染源待釐清

相關新聞

全家開出第4千店緊追統一超 先搶當手機上的最大超商

緊追在超商龍頭7-ELEVEN之後，超商老二全家達到4000店里程碑，仍是全台第二大零售通路，但近年來全家不論是在創新、服務、聲量等，都隱隱壓過7-ELEVEN，在達到4000店之後，全家的下一步將放在虛實整合OMO（Online Merge Offline），同時這也是未來超商決戰的關鍵。

影／非法農地工廠不能拆除？郭坤明：工輔法只能斷水電

針對111年3月19日農地工廠納管期限截止，各地方政府執行農地未登記工廠查處與輔導情形，經濟部中部辦公室下午召開記者會，...

300億租金補貼來了！ 專家：涵蓋率可超過5成

政府為降低租客負擔與租客分享經濟成長果實，將租屋預算提高至300億元，預計照顧50萬戶的租屋族，據先前人口普查統計，國內...

因應CFC上路 會計師：掌握九個月的黃金期

因應經濟合作暨發展組織（OECD）推動實施全球企業最低稅負制，行政院已核定營利事業及個人受控外國企業制度（CFC）自11...

白話財經EP52｜專訪貿協董事長黃志芳 俄烏戰爭下的經貿出路

俄烏戰爭爆發以來，對世界經貿局勢影響持續擴大，接下來將如何改變地緣政治？對台灣的貿易將帶來哪些影響？本集邀請貿協董事長黃志芳為聽眾深入剖析。

斥資千億強化電網 經濟部預計4月底前提計畫項目

經濟部將推動強化電網千億預算計畫，朝野立委關切預算編列進度。經濟部次長曾文生表示，預計4月底前列出計畫項目，包含設施改善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。