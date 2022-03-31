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影／非法農地工廠不能拆除？郭坤明：工輔法只能斷水電

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
針對111年3月19日納管期限截止，各地方政府執行農地未登記工廠查處與輔導情形，經濟部中部辦公室下午召開記者會，由主任郭坤明對外說明處理情況。記者杜建重／攝影
針對111年3月19日納管期限截止，各地方政府執行農地未登記工廠查處與輔導情形，經濟部中部辦公室下午召開記者會，由主任郭坤明對外說明處理情況。記者杜建重／攝影

針對111年3月19日農地工廠納管期限截止，各地方政府執行農地未登記工廠查處與輔導情形，經濟部中部辦公室下午召開記者會，由主任郭坤明對外說明處理情況。

針對非法工廠，109年起雖有建立斷水斷電標準作業程序，但外界質疑為何沒有執行「拆除」作業的選項？郭坤明對此澄清表示，要拆除非法工廠，必須是違反「區域計畫法」與「建築法」，但經濟部所主管的是「工廠管理輔導法」，所以經濟部只能依「工廠管理輔導法」來處理，最多是斷水斷電。

而針對非法工廠，經濟部所屬已經執行了兩年停止供電供水的管制工作，凡是農地要申請接水接電，經濟部都會要求台電跟台水工作人員，必須有看到農業主管機關認定同意使用的相關文件後，才可以進行接電接水的工作，這也是經濟部從源頭開始管制的一項重要工作。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，經濟部要求台水台電工作人員，必須嚴格行作業程序，看到農業主管機關文件後，才能准許農地接水接電。記者杜建重／攝影
經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，經濟部要求台水台電工作人員，必須嚴格行作業程序，看到農業主管機關文件後，才能准許農地接水接電。記者杜建重／攝影

經濟部 農地 台水

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