影／非法農地工廠不能拆除？郭坤明：工輔法只能斷水電

緊追在超商龍頭7-ELEVEN之後，超商老二全家達到4000店里程碑，仍是全台第二大零售通路，但近年來全家不論是在創新、服務、聲量等，都隱隱壓過7-ELEVEN，在達到4000店之後，全家的下一步將放在虛實整合OMO（Online Merge Offline），同時這也是未來超商決戰的關鍵。

2022-03-31 16:49