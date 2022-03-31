渣打示警今年全球經濟恐「軟著陸」 黃金飆至2200美元

渣打銀今（31）日大膽預期，黃金未來12個月有機會挑戰每英兩2,200美元，避險需求雖然帶動美元短線走強，下半年預料美元將轉趨中性，全球經濟今年更將先朝「軟著陸」。

渣打銀解釋，「先抗通膨、後穩經濟」戰略已成為全球各國的主要經濟方針，全球經濟今年將朝「軟著陸」，全球股市看好美股，但中國股市評價面也具吸引力，債市則已逐漸消化升息影響。

渣打銀預期，美國聯準會（Fed）年底前將升息6碼（1碼為0.25個百分點），最快5月啟動縮減資產負債表；歐洲央行的量化寬鬆計劃也預計在第3季結束，最快年底啟動升息。

渣打銀行進一步分析，美國透過積極升息以打擊通膨將使經濟衰退風險增大；不過，美國疫情解封鬆綁後商業活動、就業復甦穩健，預期可抵消升息產生的衝擊；中國可能會繼續放寬財政和信貸政策，政策支持「穩增長」；歐洲經貿在地緣衝突中首當其衝，不過，歐盟國家計劃推出新財政支出以達到能源自主以及國防強化，可能部份抵消貨幣緊縮帶來的經濟壓力，預期全球經濟今年將「軟著陸」。

在軟著陸的今年，渣打銀給出四大建議：

第一，逢低佈局股票 美股表現依舊可期；第二，聚焦能源、金融以及醫療產業，因為國際油價上漲和債券殖利率上升，有助能源與金融表現。

第三中國股票評價面仍具吸引力；第四，烏俄衝突強化長線投資主題，在地緣政治、油價高漲和能源獨立的緊迫背景下，基礎建設與綠色投資、電動車和水資源短缺將成為關鍵投資領域，並建議將網路安全、物聯網 (IoT)、5G納入長線主題投資的標的中。

美元表現上，渣打銀預期中長期美元將面臨4項壓力：(1)避險需求降低，(2)美國實質利差優勢不再，(3) 美國經濟領先的幅度縮小，(4) 隨著歐元區和中國都將增加刺激措施，資金可能在風險偏好回穩後流出美國。因此，預期美元短線偏強，下半年將轉趨中性。

非美貨幣走勢則相當分歧，看好商品貨幣、人民幣表現，歐元、英鎊、日圓則相對疲軟。預期美元兌人民幣第２季將保持在1美元兌6.3~6.4人民幣區間格局，並有機會在 6到12 個月測試1美元兌 6.25人民幣價位。

日圓方面，由於日本經濟易受能源價格上漲影響，日圓在烏俄衝突升高後不升反跌，未能展現過往避險特性。不過近期日圓有超跌的跡象，美元兌日圓可能回落在1美元兌115日圓。

黃金方面，儘管利率走升的環境不利黃金表現，但由於高通膨擔憂、地緣衝突的避險需求，以及貨幣儲備多元化，各國央行對實物黃金的需求可能會增加。預期未來12個月，黃金價格有機會挑戰每盎司2200美元。