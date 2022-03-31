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原物料調漲 無印良品反逆勢降價、商品最高降逾六成

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
無印良品宣布部分商品降價，降幅最大的商品，為棉圈絨毛巾毯S，原價1,790元，新價格599元，降幅67%。無印良品／提供
無印良品宣布部分商品降價，降幅最大的商品，為棉圈絨毛巾毯S，原價1,790元，新價格599元，降幅67%。無印良品／提供

近期因原物料調漲，帶動許多民生用品也紛紛喊漲，但日圓持續貶值，無印良品逆勢降價，近350支商品實施「新價格」，平均降幅約25%，有商品降價幅度高達67%，其中包括有機棉手帕系列、有機亞麻水洗立領襯衫等。

據行政院主計處統計資料顯示2022年2月消費者物價指數CPI年增率2.36%，無印良品表示，為體貼顧客需求，仍堅持提供給顧客品質優良且價格合理的生活用品，本次藉由18周年生日慶，宣布將針對近350支商品實施「新價格」，平均降幅約25%。

降幅最大的商品，為棉圈絨毛巾毯S，原價1,790元，新價格599元，降幅67%；第二名為棉凹凸織枕套，原價450元，新價格190，降幅58%；其他商品，包括有機棉手帕系列原價149元，降價至69元，降幅54%；預計4月上市的女有機亞麻水洗立領襯衫，原價1,190元降價至799元，降幅33%

無印良品說，除了希望藉由合理的商品價格讓民眾更容易購買，也在每次的檢視過程中確保製程做到友善環境、供應者與顧客，同時確保商品品質，希望為顧客的日常生活帶來助益。

日圓 無印良品

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