製造業景氣連五月亮綠燈 俄烏戰事、陸封城是最大變數

台經院今（31）日發布2月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由1月的14.24分，增加至2月的15.16分，燈號為連續五個月代表景氣持平的綠燈。

台經院指出，雖然工作天數因春節及228連假減少，壓縮生產量能，製造業仍受惠於全球經濟復甦態勢，2月進出口、外銷訂單與生產等指數年增率續呈雙位數成長，推升需求、原物料投入等面向指標表現，讓多數製造業廠商對未來半年景氣維持樂觀看法。

至於台股2月上半月反映春節期間主要經濟體股市走揚，下半月受到外資因俄烏戰爭大幅賣超，致加權指數呈現先漲後跌，影響經營環境面指標表現。

就細部產業來看，台經院指出，在電子零組件業方面，仍受惠創新應用及數位轉型商機持續，出口、外銷訂單及生產年增率續為雙位數成長，惟烏俄戰爭加深全球半導體部分原料缺料問題，加上比較基期墊高及缺工問題持續，影響成本面及原物料投入面等指標，2月本產業景氣燈號出現連續第五個代表持平的綠燈。在機械設備業方面，仍受惠於半導體業積極擴產、帶動半導體設備、自動化等設備需求，然中國大陸經濟趨緩，抵銷部分設備需求，加上原料價格持續上漲，增加成本面壓力，故2月本產業景氣燈號續維持代表低迷的黃藍燈。

整體來看，2月份仍受惠創新應用商機及各國積極推動基礎建設、帶動出口、生產及外銷訂單等指標續強，使得製造業廠商看好未來半年景氣表現，顯示出第1季製造業表現不弱。因此，台經院製造業景氣燈號出現連續五個月代表持平的綠燈，從信號分數來看，2月分數為近三個月以來的新高，主要係缺料問題緩解，遞延出貨，推升原物料投入面指標表現，這也顯示出目前製造業表現依舊穩健。

展望未來，台經院表示，俄烏戰事已持續月餘，歐美對俄國制裁從個人、金融面、轉向經濟面，包括俄國重要出口品—能源、礦物與農業等產品，此已引發近期農工原物料短缺及價格上揚，干擾全球貿易及供應鏈運作，加重全球通膨的壓力。國際預測機構紛紛下修今年歐盟及全球的經濟成長預測，為國際經濟前增添不確定性。

另外，新變種病毒疫情持續在亞洲擴散，尤其是日、韓及中國大陸等地區，前二者採與病毒共存政策，但中國仍維持清零政策，導致3月包括吉林省、東莞及深圳等地區進行嚴格的防疫管制，東莞及深圳為台商重要生產基地，封城不僅影響中國大陸今年經濟表現，連帶地兩岸間產合作供應鏈亦可能受到衝擊，這些事件因素的影響程度，皆是未來觀察重點。