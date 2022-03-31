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友華進軍減重市場 最新機轉口服新藥獲TFDA核准上市

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

友華生技（4120）宣布，看好國內減脂瘦身市場的發展潛力，友華生技日前引進美國最新機轉減重口服藥Contrave「康纖芙」，3月份正式取得國內衛福部食品藥物管理署（TFDA）藥證，預計今年下半年上市，這是友華進軍減重市場的首支減重產品。

友華生技執行長蔡孟霖表示，Contrave「康纖芙」的作用機轉，在於能將降低飢餓感與對食物的渴望，達到減重目標，根據國外文獻報告，在第4週起便可達到較安慰劑更顯著的體重減輕，是國內最新機轉的口服新藥，上市後將提供全新治療選擇。

友華去年與康霈生技合作代理CBL-514溶脂注射劑新藥，今年取得口服新藥的藥證，蔡孟霖強調，友華的發展願景是追求人的健康與美麗，未來將透過口服和注射等不同使用途徑的產品，積極進入國內專業醫療減脂市場。

友華生技表示，近幾年國人健康意識高漲，對於肥胖不僅影響外觀，更可能引起的疾病問題十分關注，紛紛透過運動、調整飲食、藥物或手術治療等各種方法控制體重。肥胖不僅影響個人外型，更已被證實與中風、心臟病、糖尿病、高血壓等疾病息息相關。世界衛生組織在1997年將肥胖視為一種慢性疾病，呼籲要重視肥胖帶來的健康問題。

而國內根據衛福部國健署統計，國人受到飲食及生活習慣影響，18歲以上成人之過重及肥胖比率達47.9%，且比率逐年上升。

Contrave「康纖芙」於2014年就陸續在美國、歐盟、加拿大及澳洲核准上市，也已在亞洲新加坡及韓國上市，今年國內上市核准用於體重控制，做為低熱量飲食、以及增加體能活動的輔助療法，適用於身體質量指數BMI≧30的肥胖患者，或是BMI≧27、且病人至少有一項體重相關共病症，上市後將提供全新治療選擇。

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