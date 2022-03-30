專家：2050年淨零碳排方案 仍缺乏分期實踐目標

中央大學管理講座教授梁啟源表示，蔡政府公布2050年淨零碳排方案，細看來還是偏向於概念性計畫，分期實踐目標仍缺乏，僅有設定大方向目標值，要成為具體可行的減碳路徑，仍有許多東西待補充。

政府減碳路徑仍舊存在許多問題須先釐清。首先在發電部分，政府規劃再生能源必須占到六成到七成。端看政府「非核家園」政策，2025年綠能發電占比要達到二成，但實際上政府已改口只能達到15%。

這還是假設在太陽光電及離岸風電在設置上都如預期，沒有面臨狀況。但事實上，再生能源無論是光電或風電沒有一年達標，如去年光電執行率僅64%、風電為20%；假使未來增設的再生能源執行率為五成，2025年發電占比也僅有11%，也就是20%的一半。

而按照減碳路徑，光電在2050年要達到40GW（10億瓦）至80GW，也就是現有裝置容量7.84GW的五倍到十倍。光電裝置容量高率先就會面臨台灣地狹人稠及電網限制，未來地面型及屋頂型光電布設只會愈來愈困難；假如發電主力的光電都無法達標，相當於2050年綠能六成至七成也無法達到。

第二，電力部門要達到零碳也相當仰賴新技術，包括火力發電結合碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）及氫能。但CCUS相當耗能，用電量約發電的三成至四成。若按政府預估2050年火力發電加上CCUS的發電占比為20%至 27%，實際上發電效果須再打折。

碳封存也必須找到合適地質條件，要避開斷層不會洩露。就算找到合適地點後，也不保證不會遭到居民及環保團抗議，如政府過去曾討論在苗栗永和山試行碳封存，卻因地方反對而作罷。

氫能發電方面，氫的熱值只有天然氣六分之一，現有鍋爐也無法燃燒氫氣而即使是氫氣混燒天然氣也有一定限度，發電技術仍有克服空間。但氫氣發電最大問題是來源，由再生能源的「藍氫」恐因為再生能源裝設速度而受到影響；天然氣產生的「灰氫」又須搭配碳捕捉存在執行難度。因此，台灣最有可能須向國外進口氫氣，但就會增添發電成本。

光上述電力供給上就存在很多技術問題，那電力需求呢？政府預估，2050年電力需求量為4,275億度至5,731億度，年平均成長約2%正負0.5%；其中電氣化的電力需求就占超過一半，將近1.2%。

然而，台灣電力成長率仍舊存在，扣除電氣化約為0.3%至1.2%。但其中牽涉的電力密集度及能源密集度的相關數據都未在方案中公布，各部門在積極或務實情境下的電力成長率跟需求也必須補充進去才可以算是具體可行方案。

接下來，電力除了發電端，也包含傳輸端。但政府針對電網韌性加強方面，強調配合再生能源發展，並沒有看到減少「南電北送」規劃及輸變電設施更新。

另外，據台電公布的智慧電表安裝數量，目前高壓用戶約裝置1.8萬戶，低壓用戶約114萬戶，而台電目標在2030年裝設600萬戶。而民間安裝智慧電表最大的誘因在於能夠參與需量反映，但只從既有的250萬瓩增加至300萬瓩，只增加50萬瓩是否符合花大成本投資？

最後，政府要讓民間積極參與減碳，就必須落實電價合理化，以及規劃碳費、碳稅及能源管理法之修正等政策工具。

結論就是，政府面對上述問題應積極想辦法解決；對於缺乏數據，更須補充說明，否則按照現有公布方案，僅能說是個概念性計畫，與具體可行的減碳路徑仍有蠻長的距離。