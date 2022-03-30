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PIMCO：通膨風險壓倒經濟成長不確定性

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導
PIMCO的基本預測仍然是Fed將在未來數次會議中持續升息，並在今年內大幅緊縮政策。路透社
PIMCO的基本預測仍然是Fed將在未來數次會議中持續升息，並在今年內大幅緊縮政策。路透社

品浩（PIMCO）美國經濟分析師艾博森（Allison Boxer）指出，美國聯準會（Fed）啟動升息循環，並將大幅上調通貨膨脹預期。當Fed決策者權衡經濟成長前景與通膨飆升之際，歐洲爆發戰爭，因此取得兩者之間的平衡更加困難。但Fed表示，通膨風險遠超經濟成長的下行風險。

艾博森認為，Fed將持續推動升息，並縮減資產負債表。由於物價高漲且更廣泛，進一步增加通膨失控的風險，因此Fed可能等到經濟放緩及市場失靈後，才會改變升息路徑。雖然因通膨風險居高不下而採緊縮貨幣政策的立場很合理，但在金融環境突然緊縮的情況下，升息步伐加快，恐將拖累經濟成長。

艾博森分析，Fed於3月初終結資產購買計畫後，Fed主席鮑爾證實了PIMCO先前的預期，即可能於接下來的兩次會議中宣布縮減資產負債表。與過去縮表周期相比，這次的時間更早、步伐更快，有助於今年緊縮貨幣政策的行動。鮑爾也表示，許多官員認為，縮減資產負債表相當於額外升息。

PIMCO預期，未來數個月經濟成長下行風險帶來的壓力，不如通膨上升及對通膨預期的擔憂。因此，PIMCO的基本預測仍然是Fed將在未來數次會議中持續升息，並在今年內大幅緊縮政策。然而，緊縮步伐加快，升高經濟硬著陸的風險，也意味未來兩年內出現經濟衰退的風險上升。

Fed 通膨 升息

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