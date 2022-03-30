瑞銀：上調未來三年油價預測以反映俄烏衝突

瑞銀投資銀行全球研究部上調油價預測，以反映俄烏衝突造成俄羅斯產量下降及風險溢價提高。瑞銀將 2022/23/24 年布蘭特油價預測從每桶 81/80/75美元上調至 95/85/80 美元。至於2025年及長期布蘭特油價預測則維持在75美元。

瑞銀預期，今年其餘時間全球石油庫存將從低位持續下滑，下半年閒置產能將降至正常水準以下。隨著新供給增加，之後將從 2023 年起小幅回升。俄羅斯出口減少，將部分被需求下滑（恢復至2019年水準的時點從今年第2季延後至2023年）和美國產量小幅攀升所抵消。

瑞銀指出，俄烏衝突將如何演變及俄羅斯能源出口將受到哪些影響，這兩方面的不確定性較高。加上全球石油市場的流動性減少，這意味油價短期內仍將呈現高波動的特徵。

在瑞銀的基準情景中，由於進口禁令及「自我制裁」，今年第2季俄羅斯石油產量預期每天將下滑約 200 萬桶，之後將逐步回升。今年下半年，石油輸出國組織（OPEC）預期將逐步增產，且伊朗產量將回歸。

如果是對俄羅斯制裁升級的情景（包括針對能源出口的制裁），瑞銀預期俄羅斯產量的降幅將擴大至不超過約 400 萬桶/天。這可能導致油價突破150美元，進一步打壓需求。相反的，在俄烏衝突緩和、俄羅斯原油產量下降有限的情境下，油價或許能比瑞銀預期更快回歸至 80-90 美元的區間內。

瑞銀認為，長期風險仍偏向上漲。為目前為止，油價攀升引發的供給端反應仍不明顯，產量缺口的風險逐漸顯現並加大。儘管在瑞銀本次預測更新中，對於長期閒置產能預測基本不變，但投資活動減少，代表長期油價的風險仍偏於上行。