2050淨零路徑藏隱憂 民眾黨團：政府應盡速提出配套

我國2050淨零路徑終於出爐，牽動台灣未來30年產業、能源和社會轉型，不過民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，相關配套未定，恐埋下隱憂，呼籲政府強化社會溝通，務實檢討台灣淨零碳排轉型。

立委蔡壁如指出，淨零路徑分為建築、運輸、工業、電力、負碳技術，2030年以前預計投入9000億元推動轉型，但經濟部能源局2012至2020年「節能績效保證專案示範推廣計畫」，9年期間只輔導333家，佔我國1730家上市櫃公司數不到2成，更只佔所有公司行號的0.05%。

蔡壁如質疑，這次淨零碳排公布，政府2030中期減碳目標為何？高耗能產業如何轉型？是否有用水、用電總量管制？她呼籲，國發會應統籌召開「氣候公民大會」，強化社會溝通，絕對不能草草了事。

民眾黨團總召邱臣遠表示，2050淨零碳排配套措施、時間經費，都沒有講清楚，按照國發會報告，未來「氫燃料」是減碳的關鍵，依國發會所說，未來台灣再生能源的能源配比，達到6成至7成，以地熱為例，雖然很有潛力，但技術面、發電規模和儲能問題，政府都沒有把握。

邱臣遠表示，303大停電後，產業損失百億元，政府還未做出配套措施，便決定追加千億元預算來強化電網韌性，甚至還要再為淨零轉型提出9000億元預算，這9000億元要從哪裡來？國發會預估2050年能源配比，火力與碳捕捉20％至27％，然而碳排放量要如何從2019年的265.6百萬噸，降到40.2百萬噸？

立委高虹安表示，淨零路徑有兩大關鍵，第一是「路徑對不對」，第二是「路徑對，但也要有走到終點的能力」，2020年全台有近300萬公噸的二氧化碳排放量，到2030年預計要減碳到250萬公噸以下，相差50萬公噸（約16%），直到2050年要達到淨零目標。換句話說，台灣前10年只需減碳不到20%，後20年內必須減量最後的80%二氧化碳，「政府卻都不怕能源政策會跳票」。

民眾黨團幹事長張其祿說，在台灣工業用電長期比民生用電還要便宜，大多電力都投注在高耗能的產業上，政府拿納稅人的血汗錢去補貼高耗能的產業，這些產業又排放二氧化碳，影響全台灣各地空氣品質，又如「電價穩定基金」也是來自納稅錢，造成能源使用不正義的弊病，政府若要做實事，跟上國際水準，不能再放任淨零碳排路徑不明，令企業無所適從。