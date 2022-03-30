國發會公布「2050淨零碳排路徑圖」 陳椒華盤點隱憂

國發會今日公布「2050淨零碳排路徑圖」，並推出12項關鍵策略。時代力量黨主席、立委陳椒華除肯定國發會終於提出路徑規劃，她也一一盤點12項戰略中可能出現的隱憂。

陳椒華指出，中長期再生能源開發只見太陽能及風力發電，應納入有20GW發電潛力的地熱開發，並應加強住宅太陽光電屋頂；產業轉型部分，燃油改用天然氣，天然氣用碳封存抵銷排碳，成本高，應交代清楚；循環經濟方面，應立即啟動改以廢鋼為原料及減少本土採土石。

陳椒華說，2025年以後，製造部門的能源使用只有天然氣與碳封存天然氣、生質能及綠電，「可能達成嗎？」另在建築節能部分，雖然瓶頸是老舊建物，透過建築節能標章，讓節能成為購屋的考量之一，就會促進住宅節能的產業，但台灣推動建築節能標章講很久了，一直都還在規劃中，希望可快推動。

陳椒華表示，交通節能部分，台灣地狹人稠，車輛比較不用擔心續航問題，鑒於英國或歐盟預計2035年禁售汽柴油車，我國2040年才禁售的規劃過於保守及緩慢；若以風光的最大值初步估算，未來風(55GW)、光(80GW)所能提供的總電力可滿足大部分能源需求，雖然大部分時候風光可互補，但偶爾遇到極端天氣，其他輔助的電力設施能否因應？地熱發電已是成熟的能源，應可有更明確的目標。

陳椒華並質疑，用電成長是否有辦法控之在規畫之中，電力需求情境2021至2030年平均為0.7正負0.1%，但近幾年用電成長大於0.7%，未來如何維持這樣的用電成長的規畫？假設有大型開發案，一次就增加總用電量或是總排碳量，政府如何因應？

陳椒華進一步指出，以高耗能產業的用電需求而言，過去石化與鋼鐵業的政策環評，都有滿足內需為主的共識，但為了賺取更多外銷商機，並不重視政策環評結論，建議未來能有更有效的機制如碳稅、費、綠色融資等工具，促進產業轉型；自然碳匯部分，應該在國土復育工作上，有更積極的作為；另目前綠能建設大多為大型企業，家戶屋頂推動多年，申裝情形並不理想，如何提升家戶屋頂裝設意願，利用綠能收益，促進地方創生，需要有更明確的作為。