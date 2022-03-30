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租屋族福音 行政院將砸300億元擴大租屋補助

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院擬拍板內政部所提「300億元中央擴大租金補貼專案」。圖／本報系資料照片
行政院擬拍板內政部所提「300億元中央擴大租金補貼專案」。圖／本報系資料照片

租屋族有福了！行政院擬拍板內政部所提「300億元中央擴大租金補貼專案」，未來將大規模提升租金補貼戶數，從今年12萬戶一舉提升至50萬戶，擴大補貼範圍，對單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額均加碼提高。

高通膨、高房價的時代下，在央行升息一碼後，租屋族預期繳租壓力可能提高。行政院明日將舉行院會，由院長蘇貞昌聽取內政部陳報「300億元中央擴大租金補貼專案」報告。

而基於經濟成長創11年新高，政府盼將經濟果實與全民共享。行政院推動一系列減輕育兒家庭、長照需求家庭負擔的政策，同時也為更有效減輕育兒家庭、弱勢家庭以及初出社會青年的租屋負擔，將研擬推出「300億元中央擴大租金補貼專案」。

據了解，該專案大規模提升補貼戶數，從今年的12萬戶一舉提升至50萬戶，擴大補貼範圍，對單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額均加碼提高。

此外，內政部為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，也完成《住宅法》修法，將房東租金所得免稅額提高至每房每月1.5萬元，房屋稅與地價稅的稅率比照自用住宅，減輕房東的稅賦負擔，與政府共同協助租屋家戶。

據了解，本專案300億元經費將由中央完全負擔，規劃由內政部營建署直接接受民眾申請，現已著手設計更為便捷的網路申請系統，讓民眾很容易完成申請程序。

租金補貼 租屋 內政部

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