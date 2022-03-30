再能源配比近七成 學者：以現況推論要達目標有困難

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，根據國家規劃，2050年要達到淨零目標，能源配比再生能源的占比增加為60到70%、氫氣9至12%、火力加上碳捕捉為20至27％；有學者認為，以台灣的現況，要達到有困難；但也有學者認為，能源配比在國際上，至少已達到低標。

台大環工所博士、台大風險中心兼任研究員趙家緯表示，過去15個月來，有許多會議討論，當初大家對此並不樂觀，但他對於公布的淨零碳排路徑整體打70分。包括汽機車電動化；以及過去內政部營建署對於綠建築規範都很被動，但在這次正式公布的淨零碳排路徑規劃中，又重新回到討論議程中。

趙家緯表示，2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億；共有14筆預算，包括電動車汰換、鍋爐汰換等等，過去經費都未超過20億元，這部分，算是挹注了相對較多的經費。

此外，針對再生能源部分，他說，根據規劃減碳主力還是再生能源，要達到60至70%，也許外界認為不可能，但在國際減碳來說這只是一個低標，仍需要再往前衝，包括天然氣的發電量，但他也提醒，要大量利用太陽光電，儲能的配套還是要規劃，需要跨部會一同克服努力。

中興大學森林學系終身特聘教授兼創產國際學院院長王升陽表示，台灣的再生能源想依賴太陽能，但以台灣面積計算，就算全部都建置太陽能，也無法達到規劃的需求。

王升陽表示，如果談森林碳匯，森林再多也只能抵掉8%的碳排量。根據國際規範，1990年以後種的樹才能夠進入碳匯計算，種一棵樹，前面10年因為呼吸作用是排碳的，10到15年才是固碳的黃金時期，20年以後就會停在那裡。

他說，台灣有210萬公頃森林，其中40萬人工林、經濟林是不是需要汰換它？汰換老樹種新樹，經營管理介入，算回森林碳匯才有意義，汰換老化森林才能換碳匯，但是政府願意因為經營森林而砍伐森林嗎？