快訊

不允許孩子叫具俊曄爸爸 汪小菲暴走開嗆原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再能源配比近七成 學者：以現況推論要達目標有困難

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
有學者提醒，要大量利用太陽光電，儲能的配套還是要規劃。記者劉學聖／攝影
有學者提醒，要大量利用太陽光電，儲能的配套還是要規劃。記者劉學聖／攝影

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，根據國家規劃，2050年要達到淨零目標，能源配比再生能源的占比增加為60到70%、氫氣9至12%、火力加上碳捕捉為20至27％；有學者認為，以台灣的現況，要達到有困難；但也有學者認為，能源配比在國際上，至少已達到低標。

台大環工所博士、台大風險中心兼任研究員趙家緯表示，過去15個月來，有許多會議討論，當初大家對此並不樂觀，但他對於公布的淨零碳排路徑整體打70分。包括汽機車電動化；以及過去內政部營建署對於綠建築規範都很被動，但在這次正式公布的淨零碳排路徑規劃中，又重新回到討論議程中。

趙家緯表示，2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億；共有14筆預算，包括電動車汰換、鍋爐汰換等等，過去經費都未超過20億元，這部分，算是挹注了相對較多的經費。

此外，針對再生能源部分，他說，根據規劃減碳主力還是再生能源，要達到60至70%，也許外界認為不可能，但在國際減碳來說這只是一個低標，仍需要再往前衝，包括天然氣的發電量，但他也提醒，要大量利用太陽光電，儲能的配套還是要規劃，需要跨部會一同克服努力。

中興大學森林學系終身特聘教授兼創產國際學院院長王升陽表示，台灣的再生能源想依賴太陽能，但以台灣面積計算，就算全部都建置太陽能，也無法達到規劃的需求。

王升陽表示，如果談森林碳匯，森林再多也只能抵掉8%的碳排量。根據國際規範，1990年以後種的樹才能夠進入碳匯計算，種一棵樹，前面10年因為呼吸作用是排碳的，10到15年才是固碳的黃金時期，20年以後就會停在那裡。

他說，台灣有210萬公頃森林，其中40萬人工林、經濟林是不是需要汰換它？汰換老樹種新樹，經營管理介入，算回森林碳匯才有意義，汰換老化森林才能換碳匯，但是政府願意因為經營森林而砍伐森林嗎？

王升陽表示，目前台灣迫切需要的，是必須要公告跟國際接軌的碳匯計價標準，但實際上是有了很多方法論，卻沒有人公告，舉例來說，森林的生長應該用模式計算，就等待公告執行。

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。記者曾原信／攝影
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。記者曾原信／攝影

太陽能 再生能源 台大

延伸閱讀

國發會公布「2050淨零排放路徑」再生能源佔比達6-7成

6部會跨界淨零轉型 國發會拿出辦法

2022創新論壇 遠傳總座井琪：以科技力實踐ESG

台積電致力用再生水 2030年使用比例達60%

相關新聞

租屋族福音 行政院將砸300億元擴大租屋補助

租屋族有福了！行政院擬拍板內政部所提「300億元中央擴大租金補貼專案」，未來將大規模提升租金補貼戶數，從今年12萬戶一舉...

回應國發會淨零規畫 民團提三點疑慮

國發會正式公布的「台灣2050淨零排放總說明」，民間團體認為，沒有提到如何固碳，且低估成本「糧草未足就想打仗」；也有民團...

淨零目標恐難達成 學者：最大風險是電力供應不穩定

國發會今天公布「2050淨零碳排路徑圖」，學者表示，政府設定的目標能否達成大有問題，過程最大危機是供電風險，若電力供給不...

再能源配比近七成 學者：以現況推論要達目標有困難

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，根據國家規劃，2050年要達到淨零目標，能源配比再生能源的占比增加為...

建立安全合理用電環境 學界：應有第三方公正單位

電力是台灣經濟發展的命脈，台灣科學工業園區公會副理事事長蔡國洲今指出，科學園區廠商都是精密的設備，突然的斷電對設備和生產...

2040年拚新售汽機車全電動化 國發會：採鼓勵補貼

因應2050淨零轉型，政府規劃綠色運輸，將由公共運具先行，電動車、電動機車則力拚2040年市售比達100%；國發會主委龔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。