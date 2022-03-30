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淨零目標恐難達成 學者：最大風險是電力供應不穩定

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
學者指太陽光電與風力絕對不是穩定電源，圖為風機示意圖。圖／Ingimage
學者指太陽光電與風力絕對不是穩定電源，圖為風機示意圖。圖／Ingimage

國發會今天公布「2050淨零碳排路徑圖」，學者表示，政府設定的目標能否達成大有問題，過程最大危機是供電風險，若電力供給不穩，不只廠商經營風險高，連外資來台投資意願都受影響。按照政府能源配比方向，過度期間電價漲幅很可觀，可能也會影響廠商的競爭力。另有學者則說，雖然這是廠商過去就應該付出的成本，但廠商生產成本增加，副作用就是物價上漲，這也凸顯央行升息控制物價非常重要。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，歐盟可能會開徵碳稅，如果台灣不能用綠電，廠商賣到歐洲就會面臨碳稅，等於另一種形式關稅，國內是否也實施碳稅，對廠商才會是更直接影響。

他說，政府推淨零碳排，另一個大問題是電力供給風險，如果將來再生能源占比高達六成，基載電力要靠什麼？太陽光電與風力絕對不是穩定電源，是否隨時要面對限電？如果發電不穩，對企業發展才是致命關鍵。因此整個路徑方案令人擔心的是電力供應不穩，這對廠商是看不到成本與風險。

吳大任表示，推動能源轉型，必然要付出極高代價，以政府規劃的能源配比，電價漲幅必然非常可觀，除了家庭支出增加，工業用電也會影響廠商的競爭力。如果全世界都採相同標準，固然抵消競爭力，但台灣更大問題是停電及限電風險是否增加？不只影響廠商生產，連外資來台投資意願都會衝擊。此外，電價調整就會轉嫁到物價，這也是國人要有的心理準備。

中央大學經濟系教授邱俊榮表示，過去大家習慣用低成本方法，取得超過價格的商品，很多該付的成本未付，帶來無論暖化或環境的破壞後果，如今經濟若要優化，就要將成本合理化；未來生產活動必須調整製程，如果又要使用能源，價格一定會比過去燃煤及天然氣來得貴。

至於對產業衝擊，邱俊榮表示，因為外部成本變高了，衝擊一定會高，但國際間都面對相同狀況，台灣是小國又以貿易為表，沒有太多自主空間，只能期待再生能源技術與成本可以快速降低。

全球正面臨惡化的通膨問題，產業成本又因淨零墊高，是否造成物價上漲？邱俊榮表示，這的確是能源轉型的副作用，但也是過去不付代價後，未來一定要面對的問題，這也突顯央行控制物價非常重要，因為推動淨零已經無從迴避，如果又有其他因素威脅通膨，央行不能不做必要介入。

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