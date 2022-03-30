龔明鑫：年底公布2030年前減碳目標

國發會今天公布「2050淨零碳排路徑圖」，能源配比中的再生能源占比大幅提升突破六成，但是其中沒有細部達標期程，外界質疑規劃時程在2030年以前進度緩慢，2050年如何快速達到零排放？龔明鑫表示，從國際趨勢來看，國際能源署IEA規劃路徑，各國的確也是在2030年以前將既有技術運用到極致，預計2030年以後才會在新技術普遍運用後，達到比較顯著效果，因此目標設定要一步一步來，年底會公布2030減碳目標。

根據「2050淨零碳排路徑圖」，國家長期減碳路徑規劃在2030年以前進展不大，但是在2030-2050年之間時程快速前進，媒體詢問如果在2030年以前減碳效果小，但2050年卻可直接降到零，要如何達成此一目標？難道只能等待更先進的科技發展？

龔明鑫表示，從國際趨勢來看，IEA規劃的路徑圖也是從既有技術擴大，並且用到極致後，等待新技術運用預計2030年以後慢慢普遍運用後，到時效果才會比較顯著，因此我們在2030年前要設定多少，也要一步一步檢討，再配合國際資源減量目標，年底公布2030年的減碳目標。

環保署長張子敬也表示，我國一定會配合國際標準進一步逐次檢討目標，年底會有更具體目標設定。