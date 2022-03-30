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淨零規劃為何不含核電？龔明鑫這樣說
國發會今天公布2050淨零排放路徑，核能發電仍排除在能源配比之列，國發會主委龔明鑫今天表示，目前來講，核能的安全性和核廢料還沒有最終解決方案，因此現在沒有這樣的思考。
龔明鑫說，我國2050淨零轉型路徑規劃，將以總電力占比60~70%的再生能源，搭9~12%氫能，加上顧及能源安全下使用搭配碳捕捉的火力發電20~27%，以達成整體電力供應的去碳化。
國際能源總署（IEA）建議的淨零路徑保留一定比率的核電，為何台灣的淨零路徑不保留核能的選項？龔明鑫說，每個國家情況不同，台灣地小人稠，核電廠設在哪裡都有很大爭議，地方政府也不支持，其他國家範圍比較大，各國條件不同。
對於國發會規劃每五年檢討一次淨零路徑圖，龔明鑫指出，隨時可滾動檢討，因為新技術不斷產生，國際相關規範也會隨時變化，COP每年都會召開，因此滾動式檢討，但目標是一定的，2050年要達到淨零。
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