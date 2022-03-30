淨零規劃為何不含核電？龔明鑫這樣說

國發會今天公布2050淨零排放路徑，核能發電仍排除在能源配比之列，國發會主委龔明鑫今天表示，目前來講，核能的安全性和核廢料還沒有最終解決方案，因此現在沒有這樣的思考。

龔明鑫說，我國2050淨零轉型路徑規劃，將以總電力占比60~70%的再生能源，搭9~12%氫能，加上顧及能源安全下使用搭配碳捕捉的火力發電20~27%，以達成整體電力供應的去碳化。

國際能源總署（IEA）建議的淨零路徑保留一定比率的核電，為何台灣的淨零路徑不保留核能的選項？龔明鑫說，每個國家情況不同，台灣地小人稠，核電廠設在哪裡都有很大爭議，地方政府也不支持，其他國家範圍比較大，各國條件不同。