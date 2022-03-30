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2030年綠電裝置容量達40GW 經濟部：有信心

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
曾文生（右）表示，綠能是全世界淨零碳排最重要方向。記者曾學仁／攝影
曾文生（右）表示，綠能是全世界淨零碳排最重要方向。記者曾學仁／攝影

蔡政府今（30）日公布2050淨零碳排路徑，其中包括未來30年重大能源目標，如2030年就風力及光電累積裝置容量要達到40GW（10億瓦）。經濟部次長曾文生受訪表示，目前預估2030年光電可達30GW，風電為13GW，合計達43GW，因此有信心達標。

曾文生表示，綠能是全世界淨零碳排最重要方向，經過現有模型計算，以及隨著光電及風電成本下降，建置速度也會增加。目前台灣除了風電、光電，也有評估地熱跟海洋能等選項。

曾文生補充，台灣2020年至2025年用電量成長最快，但也是機組除役最快的時間，認為只要度過這段期間就有機會讓供電穩定下來。他計算，2025年光電及風電裝置容量約為25.5GW，2025年至2030年光電每年成長2GW、風電每年增加1.5GW，合計可達43GW，對達到40GW目標綽綽有餘。

而經濟部長王美花昨日表示，綠能發電占比在2025年雖然僅15.6%，但預計可在2026年、2027年達到二成目標。曾文生補充，2026年後將會陸續有區塊開發風場建置完成，若可以提前併網就有機會在2026、2027年達到目標發電占比。

對於2050年估計台灣需電量落在4,275至5,731億度，年均成長2正負0.5%左右是否過於保守。曾文生說，是透過總能源使用量做推估，並且考量整個國家包括空間、人口、生產配置等因素，以製造業為主的亞洲國家來說位於中間值。

如今2050年前的能源政策都盤點好，是否會一併將長期電源計畫從2027年補足到2030年。曾文生說，能源局召集小組討論是否一口氣公布到2030年。

曾文生 光電 風電

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