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淨零路徑 國發會：電動車市售比目標2040年達100%

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

國發會今（30）日公布台灣2050淨零排放路徑及策略，其中在運具電氣化方面，預計2040年電動車電動機車的市售比皆達到100%，但國發會主委龔明鑫強調，不是用所謂「禁售」手段，而是透過補貼來促進目標達成。

根據淨零路徑規畫，2025年市區電動公車普及率希望達到35%，2030年市區公車及公務車全面電動化，且電動車市售占比30%、電動機車市售比35%；2035年電動車、電動機車分別提高市售占比至60%、70%；目標至2040年，希望達到電動汽機車的市售比，皆達到100%，也就是市面上新售的汽機車，皆為電動車或甚至是未來的氫能車。

媒體提問，2040年電動汽機車市售比100%，跟禁售燃油車有何不同？龔明鑫表示，政府不是採取「一刀切」的手段，而是在價格、方便性上去建構有利環境，鼓勵邁向運具電動化。

龔明鑫表示，未來的電動機車、電動汽車，如何具有比較效益，讓大家願意使用，第一是價格問題，這部分會透過補貼來達成，第二則是便利性問題，若環境不夠方便，即使價格再低，也不具誘因，因此交通部、內政部、經濟部會致力讓運具電動化，不僅價格合理且環境便利。

內政部次長邱昌嶽表示，正在研議修改《公寓大廈管理條例》，針對充電樁設置問題修法，促進電動車基礎建設漸趨完善。

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