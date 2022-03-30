調漲大戶勢在必行 電價議而不決 民眾黨批政府不負責

經濟部昨進行電價費率審議會，但因俄烏戰事，會中決議待情勢較為明朗後再開會判斷，未有明確結果。民眾黨立法院黨團今發表聲明批評，這樣的做法「不負責任」，工業用電是台灣用電的主要單位，工業用電的成長也是台灣用電量成長的主因。近期因俄烏戰爭影響，發電成本大增，調漲用電大戶電費勢在必行」。

「對於2050淨零碳排，執政黨不能繼續打假球」，民眾黨團指出，為使台灣的供電穩定，短期要平衡發電成本，長程而言，為了使台灣的製造業，能因應國際能源轉型之局勢，且要符合公平發展之需求，不能一味的縱容高耗能產業擴張，應適時進行調整，相較於一般民生用電，工業用電的調漲更有其急迫性。

民眾黨團表示，用電總量上升，在持續通貨膨脹的現在，不應全民買單。用電大戶調漲電費的呼聲日高，行政院長蘇貞昌也表示，不應該衝擊民生用電，但面對電價調漲與否，經濟部針對4月到9月的電價費率召開電價審議委員會，最終卻「議而不決」，暫不調整電費，未來擇期再召開會議決定，「這樣的做法是不負責任的」。

民眾黨團呼籲，對於用電大戶電價調整，執政黨不應以拖待變，要積極的處理，盡快決議，這也是促進台灣能源轉型進程的重要路徑。