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立委指控違法共用人力時洩個資 鏡電視：追究法律責任

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

電視將開播，近期爭議不少，民眾黨立委蔡壁如爆料鏡電視與鏡周刊違法共用人力。對此，鏡電視發出聲明，籌設初期為精鏡傳媒同仁規畫籌設，2021年10月專案聘僱工作結束，並強調本公司將依法提出告訴，追究台北市政府勞動局洩密與瀆職責任。另蔡璧如委員與台北市政府勞動局違反個人資料保護法，洩漏個人資料部分，本公司亦將提出告訴，追究法律責任。

以下為鏡電視聲明全文。

1. 本公司於2022年1月函覆NCC函文中，已提供本公司110年7月至110年12月全公司員工投保清冊。並向NCC說明：除依營運計畫書之編制內員工外，另有專案聘僱人員，負責公司籌設等相關工作。

2. 本公司在籌設之初，即是由精鏡傳媒公司同仁負責規劃、籌設，在提送NCC第一版之營運計畫書中均明確載明。本公司聘用部分精鏡傳媒同仁協助負責公司籌設事項，在110年10月，籌設工作到一段落，專案聘僱工作結束，精鏡傳媒同仁已全部離職。

3. 目前本公司依提報NCC之營運計畫編制450人中，約有40餘人曾任職精鏡傳媒公司，均為專職專任員工。亦在111年1月11日函覆NCC函文中明確說明。

4. 綜上所述，本公司於執照申設期間，並無欺瞞NCC情事；在111年1月函覆NCC文件中，亦已明確說明營運計畫編制450人中，約有40餘人曾任職精鏡傳媒公司，均為專職專任員工；至於負責規劃、籌設之精鏡傳媒公司員工之專案聘僱工作，亦均已在110年10月全部離職；本公司目前之人事聘僱情況，亦與111年1月函覆NCC時幾無差異。

5. 蔡壁如委員引用110年9月之員工資料，指涉本公司目前與精鏡傳媒公司仍有人力共用，為惡意之移花接木，不僅意圖影響NCC獨立機關之決定，並影響輿論傷害本公司聲譽。

6. 台北市政府勞動局近日利用職務對本公司違法勞檢，並將本公司員工清冊與投保資料，洩密予蔡壁如委員，本公司在勞檢時均已錄音錄影存證，勞檢員並自承長官洩密與勞檢員無關等情，本公司將依法提出告訴，追究台北市政府勞動局洩密與瀆職責任。另蔡璧如委員與台北市政府勞動局違反個人資料保護法，洩漏個人資料部分，本公司亦將提出告訴，追究法律責任。

NCC 電視

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