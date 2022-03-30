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淨零排放路徑設綠能新目標 經濟部：創造新護國神山

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
國發會公布台灣2050淨零排放路徑及策略，2030年後太陽光電、離岸風電將會「極大化」，達到2050年光電裝置容量40到80GW、風電40到55GW目標。圖／國發會提供
國發會公布台灣2050淨零排放路徑及策略，2030年後太陽光電、離岸風電將會「極大化」，達到2050年光電裝置容量40到80GW、風電40到55GW目標。圖／國發會提供

國發會今（30）日公布台灣2050淨零排放路徑及策略，報告中表示，2030年後太陽光電離岸風電將會「極大化」，達到2050年光電裝置容量40到80GW、風電40到55GW目標，經濟部次長林全能表示，產業界對淨零碳排已有共識，也認為應藉綠色產業創造新的護國神山。

林全能表示，在規劃2050淨零排放路徑及策略時，已召開六場產業座談會，產業界看淨零推動，不只是被動配合政策，而是在面臨全球碳管制機制和趨勢下，產業界認為這是維持產業出口的競爭優勢和必備條件。

林全能指出，產業界一致認同淨零是產業轉型必要做的事情，且不只是要達到淨零目標，這之中更有其他價值，例如創造新興商機、綠色產業成長的機會，經濟部與產業界都認為要在減碳過程中要建立起綠色產業，「創造新的護國神山」。

林全能表示，經濟部對於台灣2050淨零排放路徑有兩方面落實工作，包括能源與產業，尤以製造業與商業服務業為重。思維與策略是先達到低碳、再邁向零碳，能源與產業要密切合作。

其中，經濟部很重要的工作就是盡最大能力發展風光電，林全能說，目前目標2025年離岸風電裝置容量5.6GW、太陽光電20GＷＷ，2026到2030年間，每年風電增加1.5GW，至13GW，光電每年增加2GW，至30GW；2030年之後光電、風電要極大化，目標2050年光電裝置容量40到80GW、風電40到55GW。他表示，經濟部已經成立推動小組，將和日本、澳洲洽談合作，加大去碳能源發展。

林全能指出，產業部分，會以大帶小模式，結合大家力量把淨零碳排做到最到位，要投以輔導、輔助進行，經部也將建立建立綠電交易系統來辦綠電市集，協助中小企業買到充足綠電，同時技術研發與擴散必須要有投資和經費，經濟部也已經研擬到2030年的經費。

太陽光電 離岸風電 經濟部

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