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國發會公布「2050淨零碳排路徑圖」 12項關鍵戰略曝光

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會今（30）日公布「2050淨零碳排路徑圖」，能源配比中的再生能源占比大幅提升突破六成，並以2025不再興建新燃煤電廠、2030風力光電累積裝置容量達40GW、2035智慧電表布建率達100%、2040燃煤燃氣電廠依CCUS發展進程導入運用，以達到2050再生能源發電占比超過60%和智慧變電所布建率達100%，達成2050年淨零目標。至於要如何一步一步來？國發會主委龔明鑫表示，今年底會再進一步公布2030的減碳目標。

針對企業擔心在淨零碳排推動過程中是否會產生電力不足的疑慮，國發會主委龔明鑫強調，長期來講電力成長預估為2%上下0.5個百分點的空間，這足以支撐企業界未來的成長發展。另，針對企業擔心會不會發生綠電買不到情形？龔明鑫也喊話要企業界不用那麼擔心，會先要求大企業購買綠電，中小企業到達可以承受時才會做這樣的要求，而且會保障一定比率的綠電讓中小企業採購，經濟部、環保署也會共同合作，從宣導和輔導多個面向協助中小企業度過轉型。

此外，2050淨零碳排路徑圖，也明訂2030市區公車及公務車全面電動化，屆時電動車市售比達30%、電動機車市售比35%，2040年電動車和電動機車的市售比將達100%，也就是說2040新售車輛不再有燃油車。對此，龔明鑫表示，關於這個目標設定，不會用禁售手段，而是會採補貼和外部成本內升化的方式來達成，或許還有氫能車的發展也不一定。

龔明鑫也針對2050淨零轉型計畫預算，龔明鑫指出至2030年預算達近9,000億元，其中再生能源及氫能2,107億元、電網及儲能2,078元、低碳及負碳技術415億元、節能及鍋爐汰換1,280億元、運具電動化1,683億元、資源循環217億元、森林碳匯847億元、淨零生活210億元。

國發會並提出包括：風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等12項關鍵戰略。

龔明鑫 國發會

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