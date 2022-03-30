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2050淨零碳排目標12項關鍵策略 至2030年投入9000億元

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。記者曾原信／攝影
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。記者曾原信／攝影

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，為了達到2050淨零碳排，推出12項關鍵策略，由各部會進行細部規劃；2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億元。

2050淨零轉型分四大策略，由能源、產業、生活、社會四面項推動轉型；兩大基礎，改善治理，包括科技研發與氣候法制的調整。

12項關鍵策略包括風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融，以及公正轉型。

環保署長張子敬表示，經過釐清各部會的分工清楚，針對轉型策略，未來2050淨零排放行為改變最為重要，要把生活轉型列出來，主要要從食衣住行推動，民眾行為達到減碳目的，是未來重要工作項目。

張子敬表示，民眾的生活轉型行轉變宣導為重，必須加速相關技術研發，民眾行為改變，會顯現在消費行為中，包括產品是低碳的，比較容易被回收再用的技術開發，還有重要的是民眾行為改變，要改變消費行為，須從現有的購買方式，未來走向共享經濟，讓產品效能更發揮，資源更有效，從食衣住行創造民眾可以去達到這要求的路徑。

張子敬說，包括設備的標準，有關碳足跡的標示，民眾在行為改變時能有選擇，可以促成產品減碳模式，目前基礎氣候變遷因應法，已經報到行政院裡審查，希望盡快到立法院審議。

至於盤查碳費徵收，張子敬表示，原則是「由大到小、以大帶小」，初期盤查先做，跟經濟部合作，讓大的產業供應鏈，輔導小的、下游產業一起盤查減量，碳費徵收也會從大到小逐步推動，除了收碳費，也會並行推動減碳額度交易，讓產業有更大機會達到減碳，制度建立，讓產業面對國際碳邊境稅保持競爭，有更大適應與因應能力。

張子敬說，12項戰略達到資源零廢棄，要改變對廢棄物處理概念，不是廢棄物處理，應該朝向資源有效處理推動，以往用循環經濟角度，構成經濟角度去循環，調整生命週期，就資源與減碳觀點去看，如何達成資源有效，零廢棄，這些都是未來主要推動方向。

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，為了達到2050淨零碳排，推出12項關鍵策略，由各部會進行細部規劃；2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億元。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，為了達到2050淨零碳排，推出12項關鍵策略，由各部會進行細部規劃；2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億元。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，為了達到2050淨零碳排，推出12項關鍵策略，由各部會進行細部規劃；2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億元。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，為了達到2050淨零碳排，推出12項關鍵策略，由各部會進行細部規劃；2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億元。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，為了達到2050淨零碳排，推出12項關鍵策略，由各部會進行細部規劃；2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億元。圖／國發會提供
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國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，為了達到2050淨零碳排，推出12項關鍵策略，由各部會進行細部規劃；2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億元。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，為了達到2050淨零碳排，推出12項關鍵策略，由各部會進行細部規劃；2050淨零轉型主要計畫至2030年預算近9000億元。圖／國發會提供

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