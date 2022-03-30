沈榮津：企業重視ESG 更有本錢面對全球永續轉型浪潮

行政院副院長沈榮津今（30）日出席經濟日報2022創新論壇時直言，未來企業永續經境，必定要以ESG為核心，我國為出口導向國家，也是全球供應鏈的關鍵，全無逃避空間。他強調，企業能重視此議題，將有更多本錢面對全球永續轉型浪潮，並留下更美好的世界給後代。

經濟日報今日舉辦2022創新論壇「5G科技力 催動ESG永續力」，沈榮津為活動開幕致詞時表示，2050淨零碳排是現在很夯、產業界也很在意的議題，現在更喊出「No ESG, no money」，產業界看到企業不重視ESG的話，就不會有訂單，大家壓力都很大。

沈榮津說，全球性的危機衝擊人類生活，但也同時利用此機會促進人類與社會的進步。他解釋，過去兩年新冠肺炎疫情帶來很大衝擊，人類被迫適應新的生活型態，全球也颳起數位轉型、永續發展風潮，順勢帶來相關產業發展，步調之快也是前所未見。

沈榮津提及，台灣產業不畏疫情影響，逆勢繳出漂亮成績單。他說，2021年台灣創造了11年來最亮麗的經濟成長率6.45%，今年2月出口也連續20個月正成長，過去產業轉型的長期努力，終於有了初步成果。

不過，沈榮津說，然當疫情陰霾逐漸消散，未來等待著的是更大的氣候危機，面對氣候變遷風險，既有的模式或做法，可能都將不適用，必須以前瞻的思維，做出更大幅度改變與創新來因應。

沈榮津展望，未來企業永續經營，必定要以ESG為核心，近年來關心ESG方向，從企業經營者，逐步地擴散到主流媒體、消費者，以及投融資機構。他呼籲，我國為出口導向國家，也是全球供應鏈的關鍵，可以說完全沒有逃避的空間。

沈榮津表示，企業ESG要做得好，還必須扣合「淨零排放」、「數位轉型」、「綠色創新」三大方向，才能接軌國際的潮流，淨零排碳已經成為國家競爭力的首要之務，台灣已宣示2050淨零排放目標，協助產業減碳，刻不容緩。

對於政府政策與作法，沈榮津細數，經濟部已擬定「先低碳、後零碳」的政策方向，藉由「製程改善」、「能源轉換」、「循環經濟」三大面向、11項措施來全面推動。

沈榮津坦言，要達成淨零不容易，須有產業鼎力襄助，政府也與產業各大公協會組成工作小組，進行溝通與合作，為提升我國低碳競爭力的共同目標一起努力。

至於中小企業，沈榮津說明，政府除透過供應鏈以大帶小方式，經濟部近期也密集辦理碳盤查與碳足跡講習會，目前已累積逾1,800人次參與，且正在開發碳盤查計算工具，供產業應用，種種措施，都是要培養產業建立碳管理，與減碳的能力，盼做好整備，因應將來國際碳關稅的趨勢，以及品牌商的減碳要求。

沈榮津也提到，政府將成立數位發展部，為產業營造優良的數位科技發展環境，未來數位科技的導入，也將讓產業在數位製程與管理上能更加精進，盡管有政府努力推動政策來打下基礎，但企業本身綠色創新力更至關重要。

沈榮津舉例，本日活動講者中的元太科技就是典範案例。他介紹，元太科技的獨特先進彩色電子紙，有低耗能、輕薄的優點，可望取代3C產品的面板材料，甚至傳統紙張，具減碳潛力與前瞻性，相信後續的綠色商機值得期待。

沈榮津總結，可預見未來由數位科技與淨零排放驅動產業的競爭力升級，綠色創新的技術商品與服務也將蓬勃發展，企業能重視這些議題，不僅有更多本錢面對全球永續轉型的浪潮，更重要的是，留下更美好的世界給我們的後代，這也是實踐ESG的最終目標。