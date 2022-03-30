2050淨零碳排 龔明鑫：不會有電力不足問題

國發會今天公布2050淨零排放路徑，國發會主委龔明鑫表示，推動淨零轉型不會產生電力不足的問題，企業也不用擔心買不到綠電，對於中小企業甚至會有一定比率的保障。此外，針對運具電動化，不會用禁售手段，會透過補貼或外部成本內部化，促進目標達成。

龔明鑫指出，針對外界關心政府推動淨零轉型之後，到2050是否產生電力不足，他說，現行制度設計已留有電力成長空間，這當中包括很多產業和運具電動化，本來就有電力成長空間和餘裕，參考他國和自己的情境規劃，長期來講電力成長預估為2%上下0.5個百分點的空間，這足以支撐企業界未來的成長發展。

其次，短期間是企業是否有足夠的綠電可以購買，龔明鑫表示企業不用太擔心，因為政府規劃的第一步會先從大企業開始，中小企業在有能力承受後才會要求，甚至設計綠電會有一定比率綠電保障給中小企業。此外，政府也會多面相協助中小企業度過度轉型，透過宣導讓企業了解政府採取的步驟與如何合作，也會透過輔導讓企業如何理解自己的碳足跡和排放，針對共公通性和個別性的問題，個別問題方面會透過輔導，等中小企業上手後才會有碳費和責任上的加重，因此中小企業部用太擔心，政府會在轉型過程和企業站在一起。

在推動燃油車部分，龔明鑫說，希望2040年新售汽車不要再有燃油車，不會用禁售手手段，會透過補貼或外部成本內部化，促進目標達成。

龔明鑫說，氣候變遷不單是環保問題，更是國際性的經濟和產業發展問題，台灣是中型國際貿易經濟體，必須和國際有貿易往來、呼應國際的呼籲和要求，除了歐盟的CBAM，國際大廠的訂單也要求零碳，因此必須轉型。這樣的轉型並非沒基礎，政府自2016年至今布建再生能源發展，這些能源轉型奠定很好基礎，在此基礎上發展下去，過程中創造很多投資機會和商機。

龔明鑫表示，除了政府預算準備投入9000億元，其中4400億元是國營事業的投資，政府預算原來既有規模也有1200億元，因此將額外新增3200億元，加上計畫推動過程會吸引民間投入，光是太陽光電和離岸風電投資，吸引民間投資超過三兆元。節能部分，技術上相對成熟，未來八年吸引較多民間投入，估計超過2000億元。 國發會今天舉行記者會公布2050淨零排放路徑。記者曾原信／攝影