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中油董座一年未出爐還要審預算 陳明文離席表達抗議

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
陳明文會議開始前率先發聲，立法院審查預算是職責所在，但中油董事長至今懸缺，由中油總經理李順欽代理超過一年，認為在董座確認前拒絕審查預算。記者鍾泓良攝影
陳明文會議開始前率先發聲，立法院審查預算是職責所在，但中油董事長至今懸缺，由中油總經理李順欽代理超過一年，認為在董座確認前拒絕審查預算。記者鍾泓良攝影

立法院經濟委員會今（30）日審查中油公司2022年預算。民進黨立委陳明文會議開始前率先發聲，立法院審查預算是職責所在，但中油董事長至今懸缺，由中油總經理李順欽代理超過一年，認為在董座確認前拒絕審查預算。

中油前董事長歐嘉瑞去年2月請辭獲准，由李順欽暫代，至今已超過一年。陳明文說，由總經理代理超過一年是不正常的現象。

陳明文認為，董事長跟總經理要付甚麼責任都有職務設計，董事長基本上都要負政治責任，如果中油發生甚麼，那是董座還是總經理要下台，「然後今天立法院要裝作沒看到就讓預算通過 ，我們也不負責任。」

經濟部長王美花回應，中油董事長懸缺一年，經濟部應該要盡快處理，但也希望可以盡快審查今年度預算，希望可以按照既有政策方針來執行，期盼委員還是可以先審查預算。

然而，大部分委員認為經濟部確實不妥當，要求王美花承諾盡快選出董事長，但對於預算是否繼續審查出現意見分歧。

王美花強調，對中油而言，總經理、董事長各有其職確實應如此，承諾會盡快處理，但對於具體多快派任董座，她僅回「我一定會最短時間決策。」隨後被經委員會要求，一個月內提出董事長人選。

然而，因為經濟委員會召委、民進黨立委邱志偉決定持續審查預算，陳明文選擇離席表示抗議。

另外，中油因油價緩漲及天然氣價格凍漲出現大幅度虧損，根據中油2月財報，今年前二月累計虧損己達256億元。中油是否出現大規模虧損且面臨經營壓力，中油發言人張瑞宗於立法院頻頻否認，無論是被問到2月、3月營運狀況，均稱無最新數據，或回「過去說明過的就說明過了，也沒有進一步評論」，拒絕進一步說明。

中油公司 立法院 陳明文

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