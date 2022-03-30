竹科大廠分紅金額破千萬 網友羨喊：新竹錢淹腳目

工程師坐擁高薪已不稀奇，卻有位於新竹的科技公司昨天公布獎金分紅再次驚呆眾人，據聞平均上看30個月，甚至還有員工在PTT曬出薪資單，獎金分紅破千萬元，引得大批網友朝聖，稱這年頭當工程師比當醫生還賺錢，也有人羨慕喊出「新竹錢淹腳目」，紛紛想應徵該公司。

據悉，開出優渥獎金的就是半導體IC設計大廠聯詠，昨天揭曉員工分紅，不少員工都已經接到獎金通知，雖然聯詠並未直接透露員工平均分紅有幾個月，不過據員工分析，今年可能是去年的一倍，上看30個月，更有網友估可能達50個月。

昨天（29日）下午疑似有聯詠員工將薪資明細貼出，獎金總額高達1120萬元，8位數的金額讓網友驚掉下巴，還稱看到那麼多個0差點數不過來，堪稱近年竹科最驚人的分紅金額，網友也紛紛猜測能拿到破千萬元分紅的一定也非普通員工，可能為主管級以上。

不過網友也分析，就算非主管級，工程師普遍也能分得300萬元以上的分紅獎金，平均更可能達500萬元，即便是扣稅之後，仍可實領300多萬元，甚至比年薪還高出數倍，「薪情」堪比美國矽谷。

不少網友紛紛留言新竹房價又要飆漲，喊出「竹北一坪100不是夢」，還有人笑稱難怪保時捷進駐竹北開旗艦店，也有網友問「公司是不是該加蓋直升機停機坪」讓員工搭私人直升機通勤上班，更有網友笑「長榮海運輸了」，可見聯詠千萬元分紅羨煞眾人。