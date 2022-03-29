快訊

談判出現進展 俄宣布：大幅減少基輔和切爾尼戈夫周圍軍事活動

滿滿10頁！北市公布「海量確診足跡」 南港展覽館、台北京站都入列

企業淨零碳排的必要手段 台綜院：採購綠電

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台綜院28日舉辦「我國用電大戶挑戰與機會」研討會，為再生能源義務用戶提出解決方案，由左至右為豐興鋼鐵董事長林大鈞（左一）、森崴能源總經理胡惠森（左二）、台綜院院長吳再益（左三）、能源局副局長李君禮（左四）。圖／台綜院提供
台綜院28日舉辦「我國用電大戶挑戰與機會」研討會，為再生能源義務用戶提出解決方案，由左至右為豐興鋼鐵董事長林大鈞（左一）、森崴能源總經理胡惠森（左二）、台綜院院長吳再益（左三）、能源局副局長李君禮（左四）。圖／台綜院提供

為達成2050淨零目標，協助企業超前布局增加綠電使用，台綜院28日舉辦「我國用電大戶挑戰與機會」研討會，由台綜院院長吳再益主持，邀請能源局副局長李君禮及技術組組長陳崇憲、豐興鋼鐵董事長林大鈞、森崴能源總經理胡惠森及台綜院一所所長林唐裕等專家學者，為再生能源義務用戶提出解決方案。

吳再益指出，2050淨零碳排已成國際趨勢，蔡總統2020年4月宣示跟進；加上企業倡議RE100及歐盟公布「碳邊境調整機制計畫（CBAM）」。諸多規範均促使用電大戶積極增加綠電使用，以符合國際綠色供應鏈趨勢，進而提升國際市場競爭力。

吳再益表示，台灣是世界主要製造業中心及國際關鍵供應鏈，近年來更積極朝向亞太綠能中心邁進。有鑑於台灣98%以上的能源仰賴進口，政府規劃2025年再生能源發電量占比目標達20%；為鼓勵企業參與再生能源設置，同時符合國際綠色供應鏈趨勢。「再生能源發展條例」2019年5月1日修正公告後，能源局依本條例第12條規定，於2020年公告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，藉以引導企業按其義務履行綠電使用。

但因現階段僅規範經常性用電契約容量達5MW以上大用戶應設置契約容量10%的再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度的再生能源電力及憑證、繳納代金等方式履行，鼓勵企業參與我國再生能源設備建置，降低製程的碳排量。CBAM針對能源密集型產品課徵進口碳關稅，影響國內鋼鐵、水泥、化學材料等能源密集型產業之出口競爭力甚鉅。

根據經濟部資料顯示，預估將影響約300家企業，可創造約1GW再生能源交易市場，希望藉此建立企業使用綠電典範。然歷經一年主動與產業交流結果發現：業者表達新設綠電設備經常遭遇用地取得、缺少商業模式等問題；惟經濟部能源局已成立輔導窗口，從事提供諮詢服務、現場輔導、溝通協調等議題。

佈局再生能源多年的森崴能源總經理、富威電力董事長胡惠森指出，「節能、減碳、購買綠電、負碳排、盤查供應鏈風險因子」是企業超前布署的重要關鍵。購買綠電，組建綠電採購團隊及確認合適自己的再生能源種類，則是企業淨零行動中必要的手段。

森崴能源旗下富威電力是國內最專業的綠電售電業者，協助南亞科、群聯、竹科半導體企業綠電轉供，橫跨科技、金融、服務、製造及電信業，全台累計轉供80多個壉點，為業界轉供據點最多的綠電媒合平台。

豐興鋼鐵董事長林大鈞以鋼鐵、能源密集業者超前布署的經驗分享其如何達成再生能源義務的作法。

再生能源 綠電 鋼鐵

延伸閱讀

三地能源82億聯貸案今簽約 全面拓展綠能版圖

影／台積電高雄設廠專案小組環評再審 開發單位拚過關

高雄樹德科大拚綠電校園 設太陽能光電有望減碳近600噸

智慧城市展 大同展出創能、儲能、節能全方位解決方案

相關新聞

4月電價先「蓋牌」 經濟部：待國際能源價格穩定再決議

經濟部今（29）日進行2022年第1次電價費率審議會，決定今年4月到9月電價。然而，經濟部次長林全能會後宣布，委員認為短...

303大停電沒評估產業損失？ 王美花認「沒有全部統計」

行政院長蘇貞昌今赴立法院進行303停電專案報告並備質詢，國民黨立委洪孟楷今質詢時不斷詢問經濟部長王美花，政府有無評估停電...

電價進入延長賽 電價審議會：待俄烏戰爭情勢明朗再議

經濟部今（29）日進行2022年第1次電價費率審議會，決定今年4月到9月電價。

電價是否調漲 蘇貞昌：審議委員會從各方面評量

國民黨立委陳以信今天質詢時關注電價是否調漲。行政院長蘇貞昌表示，電價審議委員會從各種方面評量；經濟部長王美花表示，電價審...

電價費率審議會進行中 台電備好三方案、工總成最大變因

電價費率審議會在今（29）日下午三點半已經開始進行，預計於晚間六點公布4月起電價方案。依據行政院、綠營立委等透露出的風向...

再利用原料有疑慮 麥寮風機及土堤環評案再審

為增加陸域風電發電量，麥寮六輕園區提增設風機組及土堤新建工程環評案。然而環委指開發單位所使用土堤的再利用原料尚未獲經濟部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。