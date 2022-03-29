企業淨零碳排的必要手段 台綜院：採購綠電

為達成2050淨零目標，協助企業超前布局增加綠電使用，台綜院28日舉辦「我國用電大戶挑戰與機會」研討會，由台綜院院長吳再益主持，邀請能源局副局長李君禮及技術組組長陳崇憲、豐興鋼鐵董事長林大鈞、森崴能源總經理胡惠森及台綜院一所所長林唐裕等專家學者，為再生能源義務用戶提出解決方案。

吳再益指出，2050淨零碳排已成國際趨勢，蔡總統2020年4月宣示跟進；加上企業倡議RE100及歐盟公布「碳邊境調整機制計畫（CBAM）」。諸多規範均促使用電大戶積極增加綠電使用，以符合國際綠色供應鏈趨勢，進而提升國際市場競爭力。

吳再益表示，台灣是世界主要製造業中心及國際關鍵供應鏈，近年來更積極朝向亞太綠能中心邁進。有鑑於台灣98%以上的能源仰賴進口，政府規劃2025年再生能源發電量占比目標達20%；為鼓勵企業參與再生能源設置，同時符合國際綠色供應鏈趨勢。「再生能源發展條例」2019年5月1日修正公告後，能源局依本條例第12條規定，於2020年公告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，藉以引導企業按其義務履行綠電使用。

但因現階段僅規範經常性用電契約容量達5MW以上大用戶應設置契約容量10%的再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度的再生能源電力及憑證、繳納代金等方式履行，鼓勵企業參與我國再生能源設備建置，降低製程的碳排量。CBAM針對能源密集型產品課徵進口碳關稅，影響國內鋼鐵、水泥、化學材料等能源密集型產業之出口競爭力甚鉅。

根據經濟部資料顯示，預估將影響約300家企業，可創造約1GW再生能源交易市場，希望藉此建立企業使用綠電典範。然歷經一年主動與產業交流結果發現：業者表達新設綠電設備經常遭遇用地取得、缺少商業模式等問題；惟經濟部能源局已成立輔導窗口，從事提供諮詢服務、現場輔導、溝通協調等議題。

佈局再生能源多年的森崴能源總經理、富威電力董事長胡惠森指出，「節能、減碳、購買綠電、負碳排、盤查供應鏈風險因子」是企業超前布署的重要關鍵。購買綠電，組建綠電採購團隊及確認合適自己的再生能源種類，則是企業淨零行動中必要的手段。

森崴能源旗下富威電力是國內最專業的綠電售電業者，協助南亞科、群聯、竹科半導體企業綠電轉供，橫跨科技、金融、服務、製造及電信業，全台累計轉供80多個壉點，為業界轉供據點最多的綠電媒合平台。

豐興鋼鐵董事長林大鈞以鋼鐵、能源密集業者超前布署的經驗分享其如何達成再生能源義務的作法。