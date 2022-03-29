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電價費率審議會進行中 台電備好三方案、工總成最大變因

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
知情官員表示，本次審議會變數較大的是工總，因303大停電工業損失甚鉅，工總由「沒意見」轉為「凍漲」看法。記者余承翰／攝影
知情官員表示，本次審議會變數較大的是工總，因303大停電工業損失甚鉅，工總由「沒意見」轉為「凍漲」看法。記者余承翰／攝影

電價費率審議會在今（29）日下午三點半已經開始進行，預計於晚間六點公布4月起電價方案。依據行政院、綠營立委等透露出的風向，外界認為電價應會調漲，且因為長期凍漲，調漲幅度應會是「漲好漲滿」的3%，且基本上針對用電大戶。知情官員表示，本次審議會變數較大的是工總，因303大停電工業損失甚鉅，工總由「沒意見」轉為「凍漲」看法。

由於這次電價費率審議會較晚召開，官員表示，除了「凍漲」選項不必調整現有電價費率計算程式之外，台電另準備好兩種方案，包括，特高壓用電大戶漲價、其他不漲；以及，比照去年疫情期間夏月電價減收的級距，住宅用電每月1000度以上，以及商業用電每月1500度以上部分漲價。根據去年夏月電價減收戶數估計，最後一種方式仍有一千萬戶左右不受調漲影響。

官員指出，會前收集意見時，學者專家建議依據成本提高而漲價，商總則支持凍漲，工總本來是「沒意見」，不過後來因為考慮到303大停電造成工業損失太大，以國內電業環境來說，不可能求償，因此認為不應該再漲用電大戶電價。

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