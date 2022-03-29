工研院攜手致茂首辦量測論文競賽 育精密量測技術人才

為鼓勵優秀的精密量測領域研發與培育創意應用的人才，工研院結合產、官、學、研各界技術合作與產業資源，攜手致茂電子（2360）舉辦「2022致茂精密機械與量測技術論文獎」，透過授獎與頒發獎學金，鼓勵莘莘學子積極參與產業技能挑戰，成為臺灣未來在精密量測領域研發的最強生力軍。

工研院量測技術發展中心執行長林增耀表示，量測技術是讓精密儀器與設備毛利率翻倍的重要靈魂，計量能力是製造業要達到量產經濟規模的重要根本，工研院以計量標準為基礎，衍生鞏固品質的精密量測技術，此次攜手致茂電子舉辦的論文競賽，工研院扮演鏈結產學合作的橋樑，匯集經濟部以及相關領域的大學教授、專家擔任評審委員，以務實且豐沛的學術研究經驗輪番評選出優質作品，期待能為我國產業深植堅實的基礎科學後盾。

致茂電子董事長黃欽明表示，致茂電子以精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統、全方位量測及自動化一站式解決方案等世界級產品與服務行銷全球，在國際市場的競逐中，深覺人才是企業永續發展與技術精進的重要核心，及早讓產業需求與學界接軌，能加速產學合作，感謝在工研院協助下，順利創辦「致茂精密機械與量測技術論文獎」，未來也會持續投入科技文教推動，為產業培育尖端人才。

工研院與致茂電子合作舉辦的第一屆「致茂精密機械與量測技術論文獎」，從2021年8月開跑，主題涵蓋潔淨科技關鍵元件檢測技術、半導體元件或先進製程檢測技術、精密機械與控制技術、應用光學與影像檢測技術、機器學習應用於精密檢測或控制技術、5G/AIoT量測技術、量子電腦量測技術，歷經7個月時間徵稿，共55篇論文投稿，臺灣大學機械所周煜峰與陳泓叡同學，以「振鏡掃描式全域彩色共焦表面形貌量測系統之研發」之主題榮獲金獎，深具產業潛力，可望在未來強化精密檢測關鍵技術開發，提升技術水平。更多得獎名單，詳見：2022年致茂精密機械與量測技術論文獎得獎名單。