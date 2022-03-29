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工研院攜手致茂首辦量測論文競賽 育精密量測技術人才

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院結合產、官、學、研各界技術合作與產業資源，攜手致茂電子舉辦「致茂精密機械與量測技術論文獎」照片左起：致茂電子總經理曾一士、工研院量測技術發展中心副執行長藍玉屏、工研院特聘專家段家瑞、工研院量測技術發展中心執行長林增耀、致茂電子董事長黃欽明、工研院代協理胡竹生、工研院量測技術發展中心副執行長陳炤彰、台灣半導體中心主任葉文冠、致茂電子總經理楊代偉。工研院/娛
工研院結合產、官、學、研各界技術合作與產業資源，攜手致茂電子舉辦「致茂精密機械與量測技術論文獎」照片左起：致茂電子總經理曾一士、工研院量測技術發展中心副執行長藍玉屏、工研院特聘專家段家瑞、工研院量測技術發展中心執行長林增耀、致茂電子董事長黃欽明、工研院代協理胡竹生、工研院量測技術發展中心副執行長陳炤彰、台灣半導體中心主任葉文冠、致茂電子總經理楊代偉。工研院/娛

為鼓勵優秀的精密量測領域研發與培育創意應用的人才，工研院結合產、官、學、研各界技術合作與產業資源，攜手致茂電子（2360）舉辦「2022致茂精密機械與量測技術論文獎」，透過授獎與頒發獎學金，鼓勵莘莘學子積極參與產業技能挑戰，成為臺灣未來在精密量測領域研發的最強生力軍。

工研院量測技術發展中心執行長林增耀表示，量測技術是讓精密儀器與設備毛利率翻倍的重要靈魂，計量能力是製造業要達到量產經濟規模的重要根本，工研院以計量標準為基礎，衍生鞏固品質的精密量測技術，此次攜手致茂電子舉辦的論文競賽，工研院扮演鏈結產學合作的橋樑，匯集經濟部以及相關領域的大學教授、專家擔任評審委員，以務實且豐沛的學術研究經驗輪番評選出優質作品，期待能為我國產業深植堅實的基礎科學後盾。

致茂電子董事長黃欽明表示，致茂電子以精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統、全方位量測及自動化一站式解決方案等世界級產品與服務行銷全球，在國際市場的競逐中，深覺人才是企業永續發展與技術精進的重要核心，及早讓產業需求與學界接軌，能加速產學合作，感謝在工研院協助下，順利創辦「致茂精密機械與量測技術論文獎」，未來也會持續投入科技文教推動，為產業培育尖端人才。

工研院與致茂電子合作舉辦的第一屆「致茂精密機械與量測技術論文獎」，從2021年8月開跑，主題涵蓋潔淨科技關鍵元件檢測技術、半導體元件或先進製程檢測技術、精密機械與控制技術、應用光學與影像檢測技術、機器學習應用於精密檢測或控制技術、5G/AIoT量測技術、量子電腦量測技術，歷經7個月時間徵稿，共55篇論文投稿，臺灣大學機械所周煜峰與陳泓叡同學，以「振鏡掃描式全域彩色共焦表面形貌量測系統之研發」之主題榮獲金獎，深具產業潛力，可望在未來強化精密檢測關鍵技術開發，提升技術水平。更多得獎名單，詳見：2022年致茂精密機械與量測技術論文獎得獎名單。

科技快速更迭，工研院針對未來趨勢、產業與社會變動擘畫「2030 技術策略與藍圖」，當中更強化「智慧化致能技術」，積極投入量測技術發展，期盼落實量測技術於各項科技應用及跨領域整合，更冀望培育高階技術人才，帶動臺灣經濟與產業競爭力。

工研院攜手致茂電子舉辦精密量測論文徵選，為臺灣培育量測人才，照片為工研院量測技術發展中心執行長林增耀頒獎給獲獎的中興大學學生劉庭榕(右一)、蘇怡萍(左一)。工研院/提供
工研院攜手致茂電子舉辦精密量測論文徵選，為臺灣培育量測人才，照片為工研院量測技術發展中心執行長林增耀頒獎給獲獎的中興大學學生劉庭榕(右一)、蘇怡萍(左一)。工研院/提供

致茂 工研院

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