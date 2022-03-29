升息連動學貸利率 國民黨團：凍漲就學貸款利息挺青年

今天是青年節，立法院國民黨團上午批評，蔡英文總統曾允諾2018年要解決青年低薪問題，但至今問題卻愈來愈嚴重，近日央行升息又連貸推高就學貸款利率，青年恐一畢業就負擔50萬元至80萬元學貸，將更不敢結婚、生小孩。

國民黨團主張，要改善年輕人低薪和負擔壓力，必須從就學時期給予支持，要求政府凍漲就學貸款利息，未來甚至所有學貸都能免息，讓未來出社會的年輕人在還就學貸款時不要再增加任何負擔。

國民黨團總召曾銘宗表示，當前台灣低薪嚴重，目前所有勞工中，每月平均薪資未達3萬元的高達三成，未滿4萬元的更達64%，但以去年為例，明明經濟成長率突破6%，但實質經常性薪資還負成長0.04%，經濟成長果實誰拿去了？

曾銘宗也提到，2017年12月28日蔡英文總統曾允諾2018年要改善青年低薪，否則對不起年輕人，但問題至今卻沒有解決，呼籲蔡應兌現承諾，拿出具體措施改善，改善年輕人低薪情況，否則年輕人不敢結婚、生小孩。

黨團書記長萬美玲表示，大環境對青年壓力大，39歲以下僅25.9%青年收入大於支出，勉強打平的為37.8%，收入小於支出的高達36.3%；青年零存款比例也從2019年的15.4%，至今已達20.3%，數據年年攀升。

萬美玲說，萬物齊漲年輕人壓力從就學開始就有，目前就學貸款總人數約84萬人，總金額1673億元，平均每個人要負擔20.7萬元學貸，但目前就學貸款利率為0.9%，因應利率調升後也將調成1.15%，負擔不小。

萬美玲更指出，申辦學貸學生有80%來自私立大學，大學一畢業要負擔32萬元學貸比比皆是，有的甚至從高中開始貸到研究所，更須負擔50萬元至80萬元學貸；但2020年大學畢業生平均薪資為2萬9819元，與10年前相比僅緩步成長11%。

黨團副書記長陳以信批評，蔡總統的青年政策讓青年生活越來越辛苦，失業率還逐步飆高，而青年入不敷出、沒有存款的結果就是買不起房，買不起房的結果就是不敢結婚、不敢生小孩；蔡英文總統青年政策完全失靈，應該向年輕人道歉。。

國民黨立委林奕華說，央行為抗通膨升息，但卻沒有差異化考量，使得學貸族、首購房貸族的債務受到相當大影響，成為政策最大犧牲者；林估算，教育部只要負擔2億元，就能減低學生升息後負擔。

此外，林奕華認為，對於購屋貸款利率調整，政府應該對一屋族和多屋族進行差異性政策，若無差異性政策，就無法談居住正義，等於是對一屋族的懲罰。