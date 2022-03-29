三地能源82億聯貸案今簽約 全面拓展綠能版圖
三地集團全力拓展再生能源產業，透過旗下北基國際（8927）轉投資設立100%持股的「三地能源」品牌，跨足綠能光電、電動車充電、能源儲備、綠電銷售，今(29)日舉辦「品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，並與永豐銀行等12家銀行簽訂授信合約，完成82億元聯合授信案，該案多項指標均創台灣光電業之最，象徵三地能源技術、能量及資金全面到位，將邁向新高峰，樹立台灣綠能新標竿。
三地能源今日上午於高雄萬豪酒店舉行「三地能源品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，由三地集團董事長鍾嘉村與高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、台南市政府經發局王俊博主任秘書、永豐銀行、凱基銀行、土地銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行等各界貴賓，共同見證三地能源與12家銀行聯合授信簽約。
本次聯貸案總金額高達新台幣82億元，資金將投入於台南七股區160MW漁電共生案場，此案為台灣最大漁電共生案場，同時也刷新多項新紀錄，包括獲得多家泛官股銀行大力支持、超額認購達1.8倍、漁電共生案聯貸金額最高，締造台灣光電業歷史新高紀錄。
三地集團董事長鍾嘉村表示，三地能源是集團發展再生能源的核心，更是傳達三地對於地球能源的重視與展望，秉持「人、土地、情感、關懷」發展理念，強調「綠能永續 讓幸福延續」的使命精神，深耕台灣綠色產業生態圈，希望透過企業努力來延緩地球暖化，達成集團ESG環境承諾和碳中和的願景。
未來三地能源將深根台灣綠電市場，以全方面發展策略跨足綠能光電、能源儲備、電動車充電、綠電銷售等新能源產業，提供全方位且完善的綠能整合服務。
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