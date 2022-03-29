是否只漲工業、用電大戶電價？蘇貞昌答詢透露玄機

對於電價調整是否會只調漲工業或用電大戶？行政院長蘇貞昌今（29）日答詢時雖未鬆口，但表示民生、工業用戶用電不同，並強調俄烏戰爭導致發電成本大增，這是事實，對於民生用電或小商家，都要盡力撐著他們。

電價審議委員會下午將開會決定4月起電價是否調整，然各界認為因俄烏戰爭導致發電成本大增，因此僅調漲用電大戶的呼聲高。民眾黨立委邱臣遠於立法院質詢時，問及是否僅要調整工業或用電大戶等電價議題。

蘇揆答詢表示，民生、工業都需要用電，政府最大的責任就是要提供用電，但各種用戶用電情況不同，如民生用電是最基本的，政府一定要將之維持住，使之盡量不要受到衝擊。

不過蘇揆也說，然鑑於國際油價、天然氣大漲，讓發電成本大增，所以審議委員會會多加考量，行政院都尊重。

邱臣遠再度追問，蘇揆是否認為是朝調漲工業或特定用電大戶電價？蘇揆說明，因俄烏戰爭導致發電成本大大增加，這是事實，政府對於基本民生用電，或是小商家，政府都盡力撐著他們，不要讓他們受衝擊。

不過蘇揆再度重申，電價審議委員會是很專業的委員會，會整體審酌，行政院都尊重。