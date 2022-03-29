快訊

克里斯洛克「故意開病人玩笑」？友人為他喊冤 曝背後實情

評／台上一記耳光震撼奧斯卡 不容褻瀆的電影神殿恐不再？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

是否只漲工業、用電大戶電價？蘇貞昌答詢透露玄機

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

對於電價調整是否會只調漲工業或用電大戶？行政院長蘇貞昌今（29）日答詢時雖未鬆口，但表示民生、工業用戶用電不同，並強調俄烏戰爭導致發電成本大增，這是事實，對於民生用電或小商家，都要盡力撐著他們。

電價審議委員會下午將開會決定4月起電價是否調整，然各界認為因俄烏戰爭導致發電成本大增，因此僅調漲用電大戶的呼聲高。民眾黨立委邱臣遠於立法院質詢時，問及是否僅要調整工業或用電大戶等電價議題。

蘇揆答詢表示，民生、工業都需要用電，政府最大的責任就是要提供用電，但各種用戶用電情況不同，如民生用電是最基本的，政府一定要將之維持住，使之盡量不要受到衝擊。

不過蘇揆也說，然鑑於國際油價、天然氣大漲，讓發電成本大增，所以審議委員會會多加考量，行政院都尊重。

邱臣遠再度追問，蘇揆是否認為是朝調漲工業或特定用電大戶電價？蘇揆說明，因俄烏戰爭導致發電成本大大增加，這是事實，政府對於基本民生用電，或是小商家，政府都盡力撐著他們，不要讓他們受衝擊。

不過蘇揆再度重申，電價審議委員會是很專業的委員會，會整體審酌，行政院都尊重。

電價 國際油價 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌引乳酪理論喻大停電 高虹安酸：電力系統很多洞?

升息拉高學貸負擔　蘇貞昌：研議補貼讓學生不受衝擊

再向全台500萬戶停電致歉 蘇揆提2大面向促台電改善

人為、鳥獸侵害致停電難免 蘇揆：請諒解台電辛勞

相關新聞

電價調漲今定案！王美花：夏季電價與電價調整無關

電價審議委員會將在今日開會並且決定電價是否調漲，經濟部長王美花今天指出，今天電價審議委員會召開會議，與會者有學者、專家和...

大停電後最夯公司 幫台積省1億度電 地震颱風也不怕

33大停電，凸顯出台灣供電不穩的危機。在台灣，每秒都得維持供電穩定完美的半導體產業，背後仰賴的不斷電系統，其實是一家超過百年、做齒輪起家的美國公司。他們為何能受到半導體業青睞？又有什麼不為人知的厲害技術？

「養螞蟻」賣到法國、賣不掉的呆貨成暢銷品…這些小企業靠「上網」做全球生意

上周，我應邀擔任2022年阿里巴巴台灣跨境電商達人賽的活動評審，台北及台中兩整天活動下來，總共聽了16家團隊分享，如何在電商平台上發揮驚人的創意與決心，把生意做到全世界。

再向全台500萬戶停電致歉 蘇揆提2大面向促台電改善

行政院長蘇貞昌今赴立法院專案報告「0303興達電廠事故致全台停電」並備詢。蘇貞昌在報告中，此次事故導致全台500餘萬戶停...

升息拉高學貸負擔　蘇貞昌：研議補貼讓學生不受衝擊

為抑制通貨膨脹，央行近日決定升息，卻連帶讓就學貸款利率由原本的0.9%提高到1.15%。國民黨立委曾銘宗今在立院要求凍漲...

303停電專案報告 蘇揆：台電若人為疏失最高免職或解僱

303興達電廠事故造成全台大停電，行政院長蘇貞昌今上午赴立法院專案報告。報告內容指出，台電已修正「台灣電力股份有限公司人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。