是否調漲電價？蘇揆：有審議機制 政院不宜有態度干預

對於電價是否調整，可能對物價產生衝擊。行政院長蘇貞昌今（29）日答詢時表示，電價審議機制行之有年，會參考各種因素做決定，行政院現在不宜有態度來干預它。

立法院今日邀行政院長蘇貞昌，提出「0303興達電廠事故致全台停電專案報告」，並備質詢。無黨籍立委黃國書詢及，對於可能對用電大戶調整電價，若調漲逾2%，可能對物價造成影響，行政院是否有評估及減稅、穩定物價措施？

蘇揆答詢表示，電價是否調整，政府有電價審議委員會，此電價審議機制行之有年，會參考各種因素來做決定，行政院現在不宜有態度來干預它。

蘇揆說，行政院對於如何穩定民生物價，一直用心用力，包括昨日宣布的對大宗物資進口關稅等減免，本來到4月底，這次再延長到6月底，就是從方方面面要讓物價盡量減少受到戰爭、疫情等因素的衝擊。

蘇揆也說明，至於對於已因戰爭、疫情衝擊到的物價，包含石油、天然氣等，導致增加發電成本等情形，相信電價審議委員會都會多方考量，待有結果就會對外公布。