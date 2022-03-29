聽新聞
test
0:00 / 0:00
2025再生能源20%占比跳票 王美花：2026至2027可達標
2025非核家園政策確定調票，再生能源占比何時能達成20%受考驗，經濟部傳出要到2028年才會達標，但經濟部長王美花上午在答覆國民黨立委曾銘宗質詢時表示，應該不會這麼久，預估到2026至2027年間，再生能源占比就能至20%。
但王美花說，相關期程還要再精算、確認一下，也解釋再生能源占比無法在2025年如期達標，是因為計算上分母變大，以及再生能源提升時間。
曾銘宗追問，聽說台電已向經濟部報告要讓核二、三廠延役。行政院長蘇貞昌表示，非核家園是國家目標與法律規定，現在沒有說要延役。
王美花則解釋，台電是針對立委質問核二、三廠是否延役與可能碰到的問題，向經濟部說明，經濟部沒有跟行政院報告過。
政府在2017年曾明確揭示，2025年能源轉型配比為燃氣占五成、燃煤三成、再生能源兩成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言