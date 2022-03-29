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2025再生能源20%占比跳票 王美花：2026至2027可達標

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
2025非核家園政策確定調票，再生能源占比何時能達成20%受考驗，經濟部傳出要到2028年才會達標，但經濟部長王美花上午在答覆國民黨立委曾銘宗質詢時表示，應該不會這麼久，預估到2026至2027年間，再生能源占比就能至20%。記者周志豪／攝影
2025非核家園政策確定調票，再生能源占比何時能達成20%受考驗，經濟部傳出要到2028年才會達標，但經濟部長王美花上午在答覆國民黨立委曾銘宗質詢時表示，應該不會這麼久，預估到2026至2027年間，再生能源占比就能至20%。記者周志豪／攝影

2025非核家園政策確定調票，再生能源占比何時能達成20%受考驗，經濟部傳出要到2028年才會達標，但經濟部長王美花上午在答覆國民黨立委曾銘宗質詢時表示，應該不會這麼久，預估到2026至2027年間，再生能源占比就能至20%。

但王美花說，相關期程還要再精算、確認一下，也解釋再生能源占比無法在2025年如期達標，是因為計算上分母變大，以及再生能源提升時間。

曾銘宗追問，聽說台電已向經濟部報告要讓核二、三廠延役。行政院長蘇貞昌表示，非核家園是國家目標與法律規定，現在沒有說要延役。

王美花則解釋，台電是針對立委質問核二、三廠是否延役與可能碰到的問題，向經濟部說明，經濟部沒有跟行政院報告過。

政府在2017年曾明確揭示，2025年能源轉型配比為燃氣占五成、燃煤三成、再生能源兩成。

再生能源 經濟部 王美花

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