PwC調查 企業下一代對永續發展趨勢說得出但還做不好

台灣資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今（29）日發布《2022全球家族企業接班人調查報告》，指出永續發展與企業成長並進 壯大家族企業，PwC對全球68國、逾1,000位的家族企業下一代(next generation)進行問卷調查，深入了解家族企業的關注焦點和挑戰。調查發現，多數下一代認為，「企業成長」對家族企業的繁榮發展至關重要，而「永續發展」則與企業成長環環相扣。

資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，這此統計看得出下一代對新的方法驅動成長較有意識，65%的下一代表示，實現企業成長是首要之務；64%的下一代表示，家族企業有機會成為永續經營的先鋒；超過半數(55%)的下一代相信，其家族企業將永續概念深植於所有業務的核心；71%的下一代認為，其家族企業有責任應對氣候變遷及其造成的後果。

洪連盛表示，在本次調查中，受訪的下一代與這一代(current generation)都了解到，必須確保企業持續成長，才能為後代子孫創造價值；下一代格外重視永續發展和氣候變遷。不過，目前下一代大部分的心力仍投注於「實現企業成長」(59%)、「確保企業提供對的產品和服務」(50%)、以及「導入新科技」(44%)；僅有28%的下一代表示，正努力讓其家族企業更加關注永續性和ESG議題，只有25%的下一代表示正致力減少其企業對環境的衝擊。

對於下一代在家族企業的參與程度，新冠疫情是一把雙面刃。近半數的受訪者(43%)表示，比起疫情前，他們現在更願意投身於家族企業，也更積極參與在家族企業的經營；並有逾半(56%)的下一代認為，在疫情期間，家族成員之間更常溝通企業經營的議題。

但疫情所造成的不確定性，似乎也讓當前掌權的這一代更難鬆手授權。僅28%的下一代認為，他們已在企業內部營運被賦予重責大任，比例明顯低於2019年調查的48%；同時，只有32%的下一代認為，他們的意見在家族企業中有得到重視，比例也比2019年的36%要低；並有45%的下一代坦言，難以證明自己是新的領導者或董事會成員。

值得注意的，有近六成(57%)的下一代認為，當前掌權這一代不願退休，對他們來說是項挑戰；並有39% 的下一代直言，其家族企業內部難以接受變革。

洪連盛表示，完善的接班計劃對家族企業至關重要。當下一代的領導者對企業經營的參與度和投入度越來越高，現在的挑戰在於，當權的這一代和下一代之間如何建立信心？從調查可以看出，世代之間的溝通頻率已有增加，這對家族企業接班來說是好消息，但家族企業必須盡快規劃完善的接班計劃，定義出實現未來企業成長所需的領導技能、接班過程中的關鍵衡量指標，以及下一代要做什麼事來證明他們已準備好接班，讓這一代更有信心放手，從掌權者轉換為輔助者的角色。

另外，在本次調查中，43%的女性下一代表示自己已擔任家族企業的領導職務，遠低於男性受訪者的59%；同時，66%的女性下一代表示，很清楚自己未來在家族企業將會扮演何種角色，低於男性下一代的79%；此外，僅53%的女性下一代表示，正積極參與協助企業成長，亦較男性下一代的69%要低。但在問到改善工作條件(女44%：男46%)、對永續發展投資的關注(女33%：男29%)和減少企業對環境的衝擊(女27%：男26%)等領域，女性往往比男性扮演更加積極的角色，調查認為，家族企業應給予女性的下一代更多機會在關鍵領域展現能力。