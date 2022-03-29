大潭電廠群聚衝擊8號機組工程？ 王美花：不太受到影響

大潭電廠及移工宿舍出現群聚感染，時代力量立委王婉諭今於立法院質詢時擔憂，預定今年6月底前完成的8號機組，進度恐受影響，衝擊6月電力供需。經濟部長王美花則回應，染疫的不是8號機組主設備工區，而是放流水的新工程，「8號機組目前應該是不太受到影響」，但完成時間應該是今年的8、9月。

王婉諭追問，若8號機組完成日期較預定延後，高峰期用電會不會受到影響？王美花表示，機組不是因為疫情而延後，而是因為先前施工的原因，完工時間本來就預計到8、9月，至於高峰期用電則不會受到影響。

王婉諭也提到，303大停電後，第一時間傳出三種事故原因，台電卻未即時出面說明，放假消息流傳，應該設立統一窗口對外澄清。行政院長蘇貞昌表示，台電確實應該有一個單一窗口，統一讓外界知道最新、最完整訊息，不過從303大停電狀況來看，三個原因可能各講不同情形，「就像大象，有的講鼻子有的講腿」。

王婉諭並提到，為了避免台電球員兼裁判，電業法規定應設置電業管制機關，但卻遲遲未設置，王美花回應，要解決技術風險性，要以非常專業技術管理跟改善，電業管制機關是負責電價合不合理、民營化有沒有壟斷，目標不太一樣；至於設置期程？王美花則說，要先思考電業管制機關搭配機制是什麼，並未明確回應。