OECD排名出爐 台灣109年高齡給付1兆1235億元占GDP5.7%

主計總處發布國情統計，109年我國高齡給付高達1兆1235億元，較前一年增加844億元、年增率8.1%，可見隨著台灣進入高齡化社會，高齡者各項給付增速加快，其中勞保相關給付占半數以上、52.0%，占比最高。

主計總處表示，根據國際勞工組織（ILO）對社會保障支出之規範，高齡給付範圍涵蓋退休（或老年）給付及老人之生活津貼、居家照護、安置及慰問等福利救助措施之給付。109年高齡給付1兆1235億元，較108年增加844億元或增加8.1%，主因退休給付請領人數增加及長照服務量能提升所致，較105年增加2170億元、年增23.9%。105至109年占GDP比重介於5.2%至5.7%之間。

依計畫型態觀察，109年「社會保險」計畫給付1兆399億元，占高齡給付總額92.6%，較108年增加7.3%，其中勞工相關保險計畫占 52.0%，軍公教相關保險計畫34.6%，二者合占社會保險逾8成6，主要提供老年給付及退休金等；另「社會救助及福利服務」計畫給付 837億元，較108年增加20.3% ，主要提供長照服務、中低收入老人生活津貼等。

依給付型態觀察，109年以現金給付1兆716億元，占95.4% 為主，與105年相較，實物給付增387億元或增2.9倍，增幅大於現金給付（增加20.0%)，致109年實物給付占比由105年的1.5%增加至4.6%。

觀察我國與OECD會員國高齡給付占GDP比重，38個OECD國家中，2020年以義大利%最高，智利2.8%最低，各國高低差異明顯，我國 5.7%在39個國家（含我國）中排名第28，較OECD中位數7.5%低1.8個百分點，亦較全球167個國家平均7.0%低1.3個百分點，若與亞鄰國家相較，低於日本的12.4%，惟高於南韓的3.1%。