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智庫示警：全球通膨恐拉低需求 衝擊經濟成長

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
俄烏戰爭進一步推升全球通膨，更可能拉低全球需求，衝擊經濟成長。國內學者認為台灣是出口國家，要有警惕。示意圖／本報系資料庫
俄烏戰爭進一步推升全球通膨，更可能拉低全球需求，衝擊經濟成長。國內學者認為台灣是出口國家，要有警惕。示意圖／本報系資料庫

俄烏戰爭進一步推升全球通膨，更可能拉低全球需求。國內學者認為，很多國家消費者信心指數已出現大幅下滑現象，國際部分預測機構開始下修今(2022)年經濟成長預測值。台灣上半年經濟成長尚可，但下半年就要審慎觀察。

元大寶華綜合經濟研究院長梁國源今（28）日表示，通膨會帶動人民生活成本增加，若工資增長跟不上，就會傷害需求，進而影響經濟成長。在俄烏戰爭之前，全球就有通膨跡象，俄烏開戰後，原物料及製造成本全面上漲，已有很多國家消費者信心指數大幅下滑，這代表對經濟前景擔憂。

他表示，對於這樣全球現象，台灣是出口國家，要有警惕，當全球需求下降時，是否還能維持出口拉動成長型態，成長是否還能如此堅實。通膨一定會影響購買力，只是現在還沒有很明顯表現出來，因為大家尚有儲蓄，製造業有備料、有庫存，一旦戰事拖久了，「庫存還夠嗎？」若不夠，衝擊就會反映出來。

梁國源表示，升息雖然可抑制通膨，但前提是，經濟成長要好，以目前來看，各國的確都會升息，一旦戰事拖久，各方面條件不是那麼好，是不是還會積極升息？則有待觀察。他強調，今年干擾經濟因素是政治面，因此很難量化與類比。以台灣目前情況，上半年還可以，但要擔心下半年。

中研院經濟研究所長陳恭平28日表示，先前因為大量量化寬鬆、疫情、美中貿易衝突、塞港等，都推升通膨，俄烏戰爭開打後，預期糧食短缺，及石油價格將維持高檔，導致所有商品、生產成本增加。台灣也受到影響，老百姓叫苦連天，但台灣政府很重視通膨，依過去經驗，政府會下決心控制通膨，加上升息，台灣通膨可望控制在一定範圍，不致於過高。

他表示，目前國際主要預測機構對今年全球經濟成長率之預測，在俄烏戰爭開打後，都有下修之趨勢。台灣製造業景氣佳，目前看來也不致於因國際石油價格大漲而受影響，惟升息是兩面刃，一方面抑制通膨，二方面會增加借貸成本，對出口會有一些影響，但應該也不致於影響太大。

通膨 升息 原物料 景氣 俄烏戰爭

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