俄烏戰久戰不停國際GDP下修 主計長：台灣全年可保4

俄烏戰爭開戰超過一個月仍未結束，國際各機構下修全球經濟成長率預測，主計總處處長朱澤民今（28）日表示，雖然台灣經濟成長率也會因此下修一點，但若國際局勢沒有再惡化，在台灣第一季GDP與之前預測相符的情況下，還是可以「保4」。不過，他也說，物價指數可能來到2.5，就算國際油價回穩，通膨也不會消失。

立法院財政委員會今邀請主計總處、經濟部等單位就前瞻預算有關「綠能建設」建置分散式區域規模的大型儲能系統、強化電網運轉彈性公共建設計畫執行情形，進行專題報告，並備質詢。

立委林德福、賴士葆於質詢時都問到俄烏戰爭對GDP影響程度，林德福表示，國際各預測機構都在下修全球經濟成長率，歐元區更是下修到3%左右，讓後疫情時代的經濟成長可能性被抵銷，主計總處2月預估今年台灣經濟成長率為4.42%，是否會受到影響？

朱澤明回應，2月時公布的預估值，並沒有將俄烏戰爭因素計入，因此台灣GDP確實會因此下修，但若國際局勢沒有再惡化，大約影響0.3至0.4個百分點，還能夠有4%沒有問題。他說，主要是因為第一季成長率原先預估3%，目前看來很可能會達到。

林德福問，這是否代表國內經濟環境還不是谷底？朱澤民強調，今年的4%成長率是建立在去年6.45%的基礎之上，因此根本沒有所謂的谷底，不過不會像去年一樣那麼高。

另外，針對主計總處副主計長蔡鴻坤日前於立院備詢時表示，若是俄烏戰打到五月，CPI（消費者物價指數）年增率可能會提高到2.4至2.7％，國發會則預估CPI可能到2.5%。朱澤民說，央行預估台灣全年CPI為2.37%，非常可以參考。他表示，對於「油價每桶若飆到150美元，CPI將會突破3」的假設，油價假設和實際狀況差距不小，不過，就算油價回穩，通膨也不會立刻消失。