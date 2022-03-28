2月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：擴張趨緩但可「保四」

國發會今天發布2月景氣燈號續亮黃紅燈，綜合判斷分數較上月減少二分，降為34分，領先指標連續四個月下滑。國發會經濟發展處長吳明蕙表示，黃紅燈還是代表熱絡，國內景氣仍處穩健成長，但擴張力道趨緩；由於台灣出口、生產、銷售都沒有影響，所以仍有信心今年經濟成長率可以保四。

至於俄烏戰事，吳明蕙表示，俄烏開戰後，因為原物料價格推升，全球經濟動能的確受到一定程度影響，國際機構對美國或歐元區經濟成長都下修；台灣則是因為油價上漲，影響生產成本，也會影響實質經濟成長。

2月景氣綜合判斷分數34分，燈號續呈黃紅燈。九項構成項目中，機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分；其餘7項燈號不變。

領先指標不含趨勢指數為100.65，較上月下降0.64%，是連續四個月下降，七個構成項目全部較上月下滑，包括實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數M1B、建築物開工樓地板面積、製造業營業氣候測驗點、股價指數。

吳明蕙表示，領先指標四個月累計跌幅1.72%，下滑幅度擴大，原因是實質半導體設備進口值去年從七月以來非常暢旺，但總是會有緩下來的時候；外銷訂單動向指數多少有受到俄烏戰事干擾，是未來要關注的部分。同時指標則是連續七個月上升，累計增幅只有1.8%，顯示力道不像過去那麼強。

吳明蕙表示，景氣擴張力道的確趨緩，但還不到反轉。除了基期因素對未來經濟成長力道是挑戰，俄烏戰爭影響在三月、四月會更明顯，主要金融波動、能源及大宗物料價格，供應鏈及原料缺乏，都會帶來全球及台灣經濟及物價壓力。