快訊

新北今+6確診！最新足跡曝光 超商、電影院、星巴克都上榜

奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營造業缺工愈來愈嚴重 許銘春坦言「兩大原因」造成

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
勞動部長許銘春。圖／聯合報系資料照
勞動部長許銘春。圖／聯合報系資料照

營造業缺工愈來愈嚴重，立委蔣萬安今（28）日針對此議題向勞動部提出質詢。勞動部長許銘春表示，關於營造業的缺工媒合確實發生很多問題，其中又以薪資偏低、雇主傾向聘雇移工為主。

勞動部長許銘春今出席立法院衛環委員會進行「111年度勞動檢查規劃」進行報告並備質詢，蔣萬安針對營造業缺工問題進行質詢。蔣萬安指出，根據內政部營建署調查，營造業缺工人數為 11.8萬人，主計總處則認為缺工人數有2.5萬人，「這中間的落差在哪？勞動部是否有做自己的調查？」

許銘春答詢表示，勞動部目前使用的是主計總處的數字，缺工數為2萬5,758人，比去年同期增加1萬1,000多人。不過，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良也補充，以今年1月需求來算單月需求增1,600人，4月也會增加2,200多人。

蔡孟良說，發展署與營建署合作缺工專案，目前營建業真正提出僅2,000多個職缺，不過在服務過程中確實也發現問題，例如勞動薪資偏低，導致國人就業意願不高，還有業者主要傾向透過引進移工的方式來補足人力，所以再提出職缺之後，又取消了。

蔣萬安指出，依照營建署資料顯示，缺工專案的補實率不到五成，除了營造業沒有提供合理薪資待遇外，也要改善職場環境，強化工作環境的安全性，而業者需要的是有經驗的、熟練的技術工，媒合過程中必須符合勞工與業者需求，否則缺工問題很難改善。

勞動部 蔣萬安 移工 薪資 營建業 許銘春

延伸閱讀

蔣萬安擔憂疫情生變成真 醫委會：台灣不能成為下個香港

影／六都評比北市民調敬陪末座 蔣萬安：要找回光榮感

47名移工染疫導致疫情再起？ 勞動部長:有待疫調釐清

18歲公民權綁大選？蔣萬安：執政黨要說明立場反覆不一

相關新聞

營造業缺工愈來愈嚴重 許銘春坦言「兩大原因」造成

營造業缺工愈來愈嚴重，立委蔣萬安今（28）日針對此議題向勞動部提出質詢。勞動部長許銘春表示，關於營造業的缺工媒合確實發生...

新冠疫情燒上海封4天 王美花：台廠出貨可能受影響

中國大陸近期疫情升溫，各地陸續出現「小區封控」等防疫措施，昨日傳出上海突然實施「半封城」，包括部分火車、浦江以東的地鐵，...

獨／政府力挺風電 興達海基30億資金到位

政府挺風電，興達海基30億元資金到位。行政院國發基金首度投資中鋼子公司興達海基，注資額度達12.5億元，持股達38%，風...

72%消費者曾用外送 資策會：三類商家可評估入外送體系

資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年台灣消費者使用外送服務行為，發現有72%消費者曾使用過外送服務，且18~35...

八方雲集進軍美國 換算1個鍋貼賣21元

水餃鍋貼股八方雲集宣布進軍美國市場，近期已在南加州工業市開出首家門市，因美國物價較高，換算單個鍋貼約賣新台幣21元，未來...

新鮮人求職心慌慌 調查：四成七投履歷無回應

根據104人力銀行發布的「2021學生就業調查資料」發現，新鮮人求職的三大困擾，前三名分別為49.4%的新鮮人自覺能力不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。