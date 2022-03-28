營造業缺工愈來愈嚴重 許銘春坦言「兩大原因」造成

營造業缺工愈來愈嚴重，立委蔣萬安今（28）日針對此議題向勞動部提出質詢。勞動部長許銘春表示，關於營造業的缺工媒合確實發生很多問題，其中又以薪資偏低、雇主傾向聘雇移工為主。

勞動部長許銘春今出席立法院衛環委員會進行「111年度勞動檢查規劃」進行報告並備質詢，蔣萬安針對營造業缺工問題進行質詢。蔣萬安指出，根據內政部營建署調查，營造業缺工人數為 11.8萬人，主計總處則認為缺工人數有2.5萬人，「這中間的落差在哪？勞動部是否有做自己的調查？」

許銘春答詢表示，勞動部目前使用的是主計總處的數字，缺工數為2萬5,758人，比去年同期增加1萬1,000多人。不過，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良也補充，以今年1月需求來算單月需求增1,600人，4月也會增加2,200多人。

蔡孟良說，發展署與營建署合作缺工專案，目前營建業真正提出僅2,000多個職缺，不過在服務過程中確實也發現問題，例如勞動薪資偏低，導致國人就業意願不高，還有業者主要傾向透過引進移工的方式來補足人力，所以再提出職缺之後，又取消了。

蔣萬安指出，依照營建署資料顯示，缺工專案的補實率不到五成，除了營造業沒有提供合理薪資待遇外，也要改善職場環境，強化工作環境的安全性，而業者需要的是有經驗的、熟練的技術工，媒合過程中必須符合勞工與業者需求，否則缺工問題很難改善。