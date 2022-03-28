新鮮人求職心慌慌 調查：四成七投履歷無回應

根據104人力銀行發布的「2021學生就業調查資料」發現，新鮮人求職的三大困擾，前三名分別為49.4%的新鮮人自覺能力不足、47.4%的新鮮人投履歷無企業邀約，以及44.2%的新鮮人不清楚自己適合什麼職務。

對此， 新北市青年局長錢念群表示，根據勞動部調查，近半數的青年初次尋職時遭遇困難，其中以「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」最多，與104的調查相呼應，印證青年從學校轉換職場的徬徨，需要堅強有力的政策支援。

104人力銀行顧客價值處協理翁維薇指出，104人力銀行每年都會在各大校園徵才博覽會中，免費幫應屆畢業生做履歷健診，在履歷健診中也發現高達四成的大學畢業生，對寫履歷沒有方向，尤其履歷中最常出現四大盲點，包含：不提供大頭照、學經歷順序混亂、實習、打工經驗留白、流水帳式的撰寫自傳等。

為了幫助迷惘的新鮮人解決求職問題，新北市青年局與104人力銀行攜手規劃適合新鮮人求職的10堂線上求職講座，邀請職涯專家、職場前輩等專業講師，從履歷教戰、面試考古題、職場潛規則等精華課程，幫助新鮮人求職必勝。

10堂完全免費的求職線上講堂，首堂線上講堂將在3月30日登場，並邀請擺渡系統設計營運長林俊宏來做黃金履歷教戰，幫助無經驗的新鮮人如何自我包裝，抓住人資的眼球，未來也將陸續推出新鮮人求職相關講座。

翁維薇也表示，除了線上講座外，104人力銀行也提供多種免費職涯服務，給予新鮮人最大的應援，找不到職場方向的新鮮人，就可以使用「職業適性測驗」，分析自己的性格優勢，找到最適合自己的工作，另外新鮮人最常使用的「履歷診療室」，提供24小時免費線上一對一履歷諮詢，每3人就有2人健診後面試邀約增加；如新鮮人遇到求職、職涯問題不知道該請教誰，也可以上「職涯診所」，職涯診所上目前已累積13,000則職涯問答，幫助新鮮人解決職場疑難雜症，更有近3,000位職場專家、前輩無償給予真誠回饋。