俄烏戰爭衝擊我經濟成長 朱澤民：「保4」應沒問題

俄烏戰爭持續，國際機構下調全球經濟成長率預測，對於我國今年GDP成長率預估，行政院主計長朱澤民今（28）日答詢時表示，根據目前資料「保4」應該沒有問題。但他也坦言，即使油價回穩，通膨要徹底消失仍有困難。

國民黨立委林德福今日於立法院財政委員會中質詢表示，國際信評機構惠譽評級（Fitch Ratings）將全球經濟成長率預測下修至3.5%，歐元區更下調至3%，請問國內有無下修可能？

朱澤民答詢，按照目前發展，的確可能會有下修，但下修幅度並不會很大，因為我國第1季成長率，原本預估為3%，目前很可能有機會達標，第1季成長率和原先預估是接近的。

朱澤民說明，央行與主計總處估計相當接近，上次的預估發布為2月24日，當天剛好俄烏戰爭開始，所以當時評估未考慮到戰事影響，所以經濟成長率當時預測4.42%，所以按目前資料，「保4」是沒問題的。

林德福接著問道，鑑於全球物價上漲壓力、俄烏戰爭拖累中國大陸經濟成長、全球貨幣政策緊縮，國泰金控日前下修2022年經濟成長率至3.7％，且台經院也預估我國3月CPI成長不排除會到3%，我國經濟成長是否處於波段谷底？

朱澤民表示，我國經濟成長目前並非在底，仍是在往上升的趨勢，去年經濟成長率為6.45%，今年成長率雖不會向去年這麼高，目前情況看來應仍有機會寶4%，這是在原基礎之上往上升，除非國際局勢更惡化，這才會受影響。

林德福問，副主計長蔡鴻坤日前答詢時，說受戰爭影響，CPI成長率會提升至2.4%至2.6%間，若國際油價破150美元，更可能會超過3%，國際油價若回穩，國內通膨是否能徹底解決、消失？

朱澤民坦言通膨「要徹底消失是比較困難」，不過他強調此評估的資料與央行相當接近，這是假定於國際油價全年為150美元，這與目前110美元左右的實際情況較有差距。