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世紀鋼拿下21座水下基礎構件訂單 法人估金額近55億元
海龍離岸風電計畫、台船環海風電工程及世紀鋼鐵結構及世紀離岸風電設備今（28）日舉行獨家承攬協議簽約儀式，拿下21座三腳套管式水下基礎構件，總支出130億元，搶攻風電商機。法人推估拿下的訂單金額近55億元，簽約後依完工比率認列。
世紀鋼構（9958）董事長賴文祥今天表示，很高興能跟海龍離岸風電計畫、台船環海風電工程合作，之前彼此經過多方討論，兩個合作伙伴也提供相當多的建議，讓產品能更優化，這次能拿到承載14MW的風機水下基礎訂單，對於世紀離岸是一種能力的的肯定，因為這是東南亞最大的風力發電水下基礎工程，世紀鋼構集團全部的團隊將全力認真打拚，做出最有口碑的產品。
賴文祥看好風電長期商機，台灣離島國家，電的來源都仰賴外來資源，發展離岸風電發展，台灣是很好的風場，再加上風跟太陽是用之不盡、取之不絕，也不會被人家封鎖，能讓台灣的讓發電能減少依賴外來原料，是長期必走之路，離岸風電推動也會開始朝向採購本土化，所以6年前世紀鋼才敢大膽的標下汪洋一片台北港土地，當時沒有先標下來，未來絕對沒有機會。
海龍計畫表示，今天要簽的合約是國產化進程的最重要合約，海龍2A風場的水下基礎，這是進軍風電的最重要的合約。
台船環海執行長Marco kanaar表示，今天選擇世紀鋼鐵結構及世紀離岸風設備並非偶然，是經過層層關卡考驗，證實能提供符合產品規格的解決方案。
海龍離岸風電計畫、台船環海風電工程及世紀鋼鐵結構及世紀離岸風電設備今舉行獨家承攬協議簽約儀式，世紀鋼鐵結構及世紀離岸風設備拿下海龍2A 300MW風場之21座三腳套管式水下基礎構件，海龍離岸風電計畫更上層樓。
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