世紀鋼拿下21座水下基礎構件訂單 法人估金額近55億元

海龍離岸風電計畫、台船環海風電工程及世紀鋼鐵結構及世紀離岸風電設備今（28）日舉行獨家承攬協議簽約儀式，拿下21座三腳套管式水下基礎構件，總支出130億元，搶攻風電商機。法人推估拿下的訂單金額近55億元，簽約後依完工比率認列。

世紀鋼構（9958）董事長賴文祥今天表示，很高興能跟海龍離岸風電計畫、台船環海風電工程合作，之前彼此經過多方討論，兩個合作伙伴也提供相當多的建議，讓產品能更優化，這次能拿到承載14MW的風機水下基礎訂單，對於世紀離岸是一種能力的的肯定，因為這是東南亞最大的風力發電水下基礎工程，世紀鋼構集團全部的團隊將全力認真打拚，做出最有口碑的產品。

賴文祥看好風電長期商機，台灣離島國家，電的來源都仰賴外來資源，發展離岸風電發展，台灣是很好的風場，再加上風跟太陽是用之不盡、取之不絕，也不會被人家封鎖，能讓台灣的讓發電能減少依賴外來原料，是長期必走之路，離岸風電推動也會開始朝向採購本土化，所以6年前世紀鋼才敢大膽的標下汪洋一片台北港土地，當時沒有先標下來，未來絕對沒有機會。

海龍計畫表示，今天要簽的合約是國產化進程的最重要合約，海龍2A風場的水下基礎，這是進軍風電的最重要的合約。

台船環海執行長Marco kanaar表示，今天選擇世紀鋼鐵結構及世紀離岸風設備並非偶然，是經過層層關卡考驗，證實能提供符合產品規格的解決方案。