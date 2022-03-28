新冠疫情燒上海封4天 王美花：台廠出貨可能受影響

中國大陸近期疫情升溫，各地陸續出現「小區封控」等防疫措施，昨日傳出上海突然實施「半封城」，包括部分火車、浦江以東的地鐵，以及渡輪等通通停駛，停駛與半封城時間至3月31日到4月5日不等。經濟部長王美花今（28）早表示，目前台灣廠商反應沒有影響，但可能出貨會受影響。

上海昨日發布，浦東新區全區封控管理4天、至4月1日清晨5時，同時部分火車、浦江以東的地鐵停駛至3月31日營業時間結束為止，渡輪則停駛到4月5日。不過浦西並沒有「封區」。這也引發中國網友熱烈討論，包括認為浦東只封四天實在太短等。

但因上海屬於「超一線」大城，台商人數較多，短短幾日封區也引起台灣關切。王美花今出席立法院經委會業務報告，會前時提到相關議題，她指出，遇到上海短期分區封城，工業局會聯繫相關台灣廠商，目前廠商皆反應「還沒有影響」，不過出貨上有可能會有影響。

疫情同樣也在台灣升溫，大潭電廠昨日爆出雙位數確診，王美花表示，大潭有三個工區，確診個案在外圍排水孔興建工程，且這是由於移工在宿舍發燒，主管機關主動篩檢後通報而發現案例。王美花強調，這個工區和大潭8、9號機的工區不同，不會影響供電，也不會影響機組新建工程。