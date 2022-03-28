快訊

奧斯卡／免疫疾病造成掉髮 威爾史密斯為老婆揍人原因曝光

疫情升溫 脫罩唱歌落空、運動仍可免戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情燒上海封4天 王美花：台廠出貨可能受影響

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。本報資料照
經濟部長王美花。本報資料照

中國大陸近期疫情升溫，各地陸續出現「小區封控」等防疫措施，昨日傳出上海突然實施「半封城」，包括部分火車、浦江以東的地鐵，以及渡輪等通通停駛，停駛與半封城時間至3月31日到4月5日不等。經濟部長王美花今（28）早表示，目前台灣廠商反應沒有影響，但可能出貨會受影響。

上海昨日發布，浦東新區全區封控管理4天、至4月1日清晨5時，同時部分火車、浦江以東的地鐵停駛至3月31日營業時間結束為止，渡輪則停駛到4月5日。不過浦西並沒有「封區」。這也引發中國網友熱烈討論，包括認為浦東只封四天實在太短等。

但因上海屬於「超一線」大城，台商人數較多，短短幾日封區也引起台灣關切。王美花今出席立法院經委會業務報告，會前時提到相關議題，她指出，遇到上海短期分區封城，工業局會聯繫相關台灣廠商，目前廠商皆反應「還沒有影響」，不過出貨上有可能會有影響。

疫情同樣也在台灣升溫，大潭電廠昨日爆出雙位數確診，王美花表示，大潭有三個工區，確診個案在外圍排水孔興建工程，且這是由於移工在宿舍發燒，主管機關主動篩檢後通報而發現案例。王美花強調，這個工區和大潭8、9號機的工區不同，不會影響供電，也不會影響機組新建工程。

上海 王美花

延伸閱讀

智慧城市展外賓染疫風波 王美花快篩陰性

智慧城市論壇爆疫情 賴清德、王美花取消行程

碳盤查是台灣首當其衝挑戰 王美花：政策工具提升能量

7家機構碳盤查20萬家企業 王美花：輔導增2機構

相關新聞

新冠疫情燒上海封4天 王美花：台廠出貨可能受影響

中國大陸近期疫情升溫，各地陸續出現「小區封控」等防疫措施，昨日傳出上海突然實施「半封城」，包括部分火車、浦江以東的地鐵，...

鞋子穿30年「年花生活費28萬」 他靠減法生活存到2千萬提早退休

儲備足夠的退休金是不少人的煩惱，但在不投資的情況下，一個平凡上班族如何在51歲之前，輕鬆還完近千萬公寓房貸、並累積2千萬存款提早退休？

獨／政府力挺風電 興達海基30億資金到位

政府挺風電，興達海基30億元資金到位。行政院國發基金首度投資中鋼子公司興達海基，注資額度達12.5億元，持股達38%，風...

72%消費者曾用外送 資策會：三類商家可評估入外送體系

資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年台灣消費者使用外送服務行為，發現有72%消費者曾使用過外送服務，且18~35...

八方雲集進軍美國 換算1個鍋貼賣21元

水餃鍋貼股八方雲集宣布進軍美國市場，近期已在南加州工業市開出首家門市，因美國物價較高，換算單個鍋貼約賣新台幣21元，未來...

新鮮人求職心慌慌 調查：四成七投履歷無回應

根據104人力銀行發布的「2021學生就業調查資料」發現，新鮮人求職的三大困擾，前三名分別為49.4%的新鮮人自覺能力不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。