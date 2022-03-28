觀察綠色資產交易 惠譽提3類貸款

惠譽評級今表示，在數據有限和缺乏透明度的形況，仍是機構投資者在評估資產證券化交易ESG 因素時，面臨的主要挑戰。惠譽在《綠色/社會責任資產證券化交易》報告中分析，全球ESG監管取得的進展，以及結構性融資領域，綠色和社會責任債券發行的增長情況。

新冠疫情全球大流行，對經濟造成的衝擊令社會責任貸款備受矚目，料將進一步推動ESG資產證券化交易的增長。然而，惠譽預期，短期內歐洲、美國、中國和澳洲的綠色資產證券化交易，將集中於「住房能效提升貸款，屋頂太陽能貸款，以及新能源車車貸」。

惠譽表示，充分數據會降低「漂綠」風險，減少標簽認證不一致和發行後訊息披露問題催生的偽ESG身份現象。在評估綠色和社會責任資產證券化交易時，惠譽可能會根據其可獲得的能證實ESG 與非 ESG 交易現金流，和基礎資產表現存在差異的詳細歷史數據來調整其分析結果。

惠譽認為，某些資產的特定綠色數據較易獲取，例如車貸、太陽能貸款原始權益人均能基於車型和太陽能面板技術，獲取相應的碳排放數據。但是，對於住宅資產交易而言，各國住宅能耗的評估和認定遵循本國的具體標準，數據結果因國家或地區各不相同，且並不總是公開可用。

綠色債券發行占整個資產證券化交易市場的比例仍相對較小。新冠肺炎疫情導致2020年全球綠色資產證券化交易增速大幅放緩。然而，2021年綠色車貸和太陽能ABS已發行債券層級的數量同比增長3倍以上。